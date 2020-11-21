5 قواعد صحية لإنقاص وزنك فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الوزن في فصل الشتاء من المهام الأكثر صعوبة، عندما تنخفض درجة الحرارة، حيث يؤثر الطقس البارد على عملية إنقاص الوزن لدينا بعدة طرق ونصبح أقل نشاطًا، ونشرب كميات أقل من الماء ، ونتجه أكثر نحو الأطعمة المصنعة والسكريات وجسمنا يحصل على نسبة أقل من فيتامين د بسبب انخفاض ضوء الشمس، تعمل كل هذه العوامل معًا على إبطاء عملية التمثيل الغذائي ، مما يجعل من الصعب على أجسامنا التخلص من الكيلوجرامات والحفاظ على وزن صحي.، في هذا التقرير نتعرف على 5 قواعد صحية لإنقاص وزنك في الشتاء، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 قواعد صحية لإنقاص وزنك في الشتاء

1- اشرب الماء الدافئ

عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة أو فقدان الوزن، فعادة ما يتم التغاضي عن مستوى تناول الماء لكن المشكلة تصبح أكثر خطورة في مواسم الشتاء يؤدي انخفاض تناول السوائل إلى الجفاف ، مما يزيد من آلام الجوع ويقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون.

شرب الماء الدافئ له فوائد عديدة مثل أنه يحفز الدورة الدموية في أجسامنا عن طريق تكسير رواسب الدهون وسيساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم أضف القليل من عصير الليمون وبعض الزنجبيل المبشور وبعض أوراق النعناع المسحوقة وتناول المشروب الدافئ للبقاء بصحة جيدة.

2- ممارسة الرياضة في المنزل

إذا كنت لا ترغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو المشي في الشتاء ، فحاول ممارسة الأنشطة الداخلية للبقاء نشطًا يُعد القفز بالحبل وتمرين السلم والرقص من أفضل الطرق للبقاء نشيطًا في الشتاء.

3- راقب ما تتناوله من الحلويات والكربوهيدرات

نحن نميل أكثر نحو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في الشتاء بسبب انخفاض مستويات فيتامين (د) والسيروتونين في الجسم نميل إلى الوصول إلى المزيد من الأطعمة المصنعة أو غالبًا ما نطلب الأطعمة للمطاعم كل هذه الأشياء يمكن أن تخرب فقدان الوزن وتخرجك عن المسار الصحيح. أضف الأطعمة الغنية بفيتامين د والسيروتونين إلى نظامك الغذائي مثل البامية وعيش الغراب ومنتجات الألبان والسلمون والبيض والمكسرات والبذور اختر أيضًا المصادر الصحية للكربوهيدرات مثل الكينوا والقرنبيط والبطاطا الحلوة.

4- قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق

اكتئاب الشتاء يمكن أن يؤثر على مزاجك وكذلك عاداتك الغذائية، عندما نشعر بالإحباط، فإننا نطلب تلقائيًا الأطعمة السريعة، والتي تكون عمومًا غير صحية ومليئة بالدهون. للتغلب على هذه المشكلة، اقض بعض الوقت في الهواء الطلق يمكنك أيضًا تناول الأطعمة المعروفة بتحسين الحالة المزاجية مثل الموز والتوت والشوفان والشوكولاتة الداكنة.

5- تناول وجبات صغيرة

بدلًا من تناول ثلاث وجبات كبيرة وتجويع نفسك بين وقت الوجبة، تناول وجبات صغيرة سيبقيك ذلك ممتلئًا لفترة أطول ويقلل من تناول الوجبات السريعة أيضًا ، حاول ألا تتخطى وجبتك وتناول الأطعمة باعتدال واملأ طبقك بالبروتين وأطعمة الحبوب الكاملة.