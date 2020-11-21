المغرب يسجل 4706 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، مساء الجمعة، تسجيل 4706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع عن حصيلة الخميس التي بلغت 4559 إصابة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 316260 إصابة.



وأضافت أنها سجلت 92 وفاة مقابل 77 وفاة ليوم الخميس ليصل إجمالي الوفيات جراء كوفيد-19 في المغرب إلى 5182 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لحملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19 إذ قالت الحكومة إنها طلبت من شركتين لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

كما قالت إنها تسعى لطلب لقاحات من شركات أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة.