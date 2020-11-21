شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للوقاية من الانسداد الرئوى المزمن خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أحد أكبر أسباب تدهور الرئة، التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم، والذى يتميز بالتدهور المستمر وضيق التنفس عند بذل مجهود، مما يؤدي في النهاية إلى ضيق التنفس أثناء الراحة.

هذه الحالة "المهددة للحياة" ناتجة بشكل أساسي عن دخان التبغ والتلوث الداخلي والخارجي، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي موسم الشتاء القادم إلى تفاقم أمراض الرئة الشديدة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومع ذلك ، مع بعض النصائح المفيدة ، يمكن للمرء أن يحافظ على مشاكل الرئة ويمنع تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن، وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"





نصائح لمنع مرض الانسداد الرئوي المزمنابق في الداخل

من الأفضل تجنب الخروج لممارسة الرياضة خلال موسم الأعياد، يمكن أن يكون التلوث في الهواء مرتفعًا ، فمن خلال الخروج لممارسة الرياضة في الهواء الطلق ، قد يؤدي ذلك إلى زيادة تعرضك لجميع الملوثات والمهيجات التي ستؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي.

ومن ثم ، فمن الأفضل تجنب الأنشطة البدنية مثل ركوب الدراجات ، والجري ، والركض ، وما إلى ذلك ، لفترة من الوقت في المناطق التي يوجد بها الضباب الدخاني حتى تختفي.

ارتدى الأقنعة

في أي وقت، إذا كان لا بد من الخروج لأداء مهمة أو لأي عمل آخر، يجب عليك ارتداء قناع، ومن الضروري للغاية الحفاظ على التباعد.

احتفظ بأجهزة الاستنشاق في متناول اليدين

أنت لا تعرف أبدًا ما الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم شكواك وما الذي قد يؤدي إلى تفاقم حالتك، فمن الأفضل الاحتفاظ بأجهزة الاستنشاق والأدوية الأخرى في متناول اليد في حالة حدوث أي طارئ، تناول أدويتك في الوقت المحدد وابتعد عن جميع العوامل المسببة والمثيرة لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

اتباع نظام غذائي صحي لتعزيز المناعة

من المعروف أن فيتامين سي يساعد في تعزيز مناعتك، لذا قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين ج والمغنيسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن الأخرى للبقاء بصحة جيدة.

أيضا اشرب شاي الأعشاب مثل شاي الزنجبيل، وتناول حفنة من المكسرات والبذور والفواكه المجففة يوميًا للحصول على نظام غذائي صحي.