شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: شرب الشاي والقهوة بالأكواب الورقية يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض الخطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر مجموعة من العلماء من أن شرب الشاي أو القهوة في الأكواب الورقية قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، جراء ابتلاع آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

وكشفت دراسة طبية جديدة، أنه بعد وضع المشروب الساخن في هذه الأكواب، فإنه يمكن أن يتلوث بجزيئات البلاستيك الصغيرة في دقائق معدودة- وفقاً لـ”ديلي ميل البريطانية”-.

ويتمثل الخطر في البطانة الداخلية للكوب التي تكون مقاومة للماء، كما أنه من الصعب إعادة تدويرها.

وكان الباحثون أجروا تجربة سكب الماء الساخن في أكواب ورقية بحجم 100 مل وتركوها لمدة 15 دقيقة، وهذه هي المدة الزمنية التي يتناول فيها الأشخاص مشروباتهم الساخنة.

وعندما فحص الباحثون المشروب الساخن تحت مجهر قوي، وجدوا في المتوسط 25 ألفا من جسيمات الميكرو بلاستيك الدقيقة لكل كوب.

كما تم العثور على معادن مثل الزنك والرصاص والكروم في الماء، ورأى الباحثون أنها من نفس الطبقة البلاستيكية الموجودة في الأكواب.

وقال الدكتور سودها جويل، المؤلف الرئيس للدراسة من المعاهد الهندية للتكنولوجيا إن الشخص العادي الذي يشرب ثلاثة أكواب عادية من الشاي أو القهوة يوميًا في كوب ورقي سيتناول 75000 جزيء صغير من البلاستيك غير المرئي بالعين المجردة.

وأضاف جويل: ”تعمل المواد البلاستيكية الدقيقة كناقل للملوثات مثل الأيونات والمعادن الثقيلة السامة مثل البلاديوم والكروم والكادميوم، وعند تناوله بانتظام بمرور الوقت، قد تكون الآثار الصحية خطيرة“.