"فايزر" تطلب الاستخدام الطارئ للقاح كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة فايزر إنها ستقدم طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة، الجمعة، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

والطلب هو الأول من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي تقديم الطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بعد أيام من إعلان فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك نتائج التجارب النهائية، التي أظهرت أن اللقاح فعال في الوقاية من "كوفيد-19" بنسبة 95% دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.



وارتفعت أسهم شركة فايزر بنسبة 1.6% وارتفعت أسهم شركة بيونتك بنسبة 6% بعد أنباء عن إمكانية توفر اللقاح قريباً، الأمر الذي عزز الآمال في إنهاء جائحة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة وما يربو على 1.3 مليون في مختلف أرجاء العالم.

ويشمل الطلب أيضاً بيانات السلامة بشأن 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

وقالت الشركة إن 45% من المشاركين في التجارب الأمريكية تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.

بدوره، قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار لشبكة "سي. بي. إس" الإخبارية، إن البيانات إذا كانت قوية "فقد يكون أمامنا أسابيع حرفياً قبل الحصول على ترخيص لقاح فعال بنسبة 95%".



وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وقالتا إنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور. وقالت فايزر إنها تتوقع أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.