هل تناول عصير الليمون يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع؟.. «النمر» يوضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر علاقة تناول عصير الليمون بخفض ضغط الدم المرتفع حال الشعور بالانفعال. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن تناول الحمضيات يومياً يخفض الضغط على المدى البعيد ولكن ليس تأثيرا “فورياً”. وأضاف أن مجرد الهدوء وسكوت الغضب يُنْزِل الضغط (بدون الحاجة لعصير ليمون).

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