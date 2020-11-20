تطعيم مليون صيني بلقاح "سينوفارم" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عملاق الأدوية الصيني شركة "سينوفارم"، الجمعة، عبر تطبيق "وي تشات" أنها قامت بتطعيم نحو مليون شخص ضد فيروس كورونا في الصين.

ونُقل عن الرئيس التنفيذي، ليو جينج تشين، القول في حوار، إن اللقاح استخدم بالفعل على نحو مليون شخص من خلال ما يطلق عليه برنامج الطوارئ.

وأضاف جينج تشين أنه لم يكن هناك بلاغات عن آثار جانبية خطيرة "فقط القليل من الأعراض البسيطة".



وتتحدث وسائل الإعلام الصينية الرسمية منذ أسابيع عن تطعيم فئات معينة من السكان مثل العاملين في قطاع الصحة أو أفراد الجيش والدبلوماسيين والموظفين الحكوميين.

وجاء في البيان أن "سينوفارم" أجرت بالفعل تجارب المرحلة الثالثة الدولية للقاحها في 10 دول.

وكان قد تمَّ رصد فيروس كورونا المستجد أول مرة في إقليم ووهان الصيني في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.