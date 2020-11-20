ميلانو تفرض نظام "10 أمتار" على المدخنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت مدينة ميلانو الإيطالية المعروفة بتلوثها الشديد حظر التدخين في محطات الحافلات وأماكن عامة أخرى اعتباراً من بداية العام المقبل.

وقالت بلدية ميلانو، التي تشتهر أيضاً بكونها مركز الأعمال والموضة في إيطاليا، إنه لن يسمح لأي شخص بالتدخين إلا إذا كان يبعد لمسافة 10 أمتار على الأقل من الآخرين، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

وأشار البيان إلى أن هذا الحظر يعني التوقف عن التدخين في الملاعب الرياضية المكشوفة والمقابر والحدائق العامة وكذلك في محطات الحافلات.

وذكر البيان أنه سيتم حظر التدخين في الهواء الطلق بشكل كلي حتى في الأماكن المعزولة، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

ويأتي هذا الحظر كجزء من مشروع قانون الهواء النقي، الذي يهدف إلى الحد من مستويات الانبعاث العالية المزمنة لجزيئات الغبار الدقيقة المسببة للسرطان في ميلانو.

وعنفت محكمة العدل الأوروبية بشدة إيطاليا الأسبوع الماضي لخرقها "بشكل ممنهج ومتواصل" لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة في أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك ميلانو.

وأوضحت بلدية ميلانو أنها ستشدد بشكل تدريجي قيود المرور على المركبات القديمة، وستجبر محطات البنزين على إقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية، وحظر استخدام أجهزة التدفئة المنزلية التي تعمل بالديزل.

وتشمل الإجراءات الأخرى لمشروع قانون الهواء النقي فرض قيود على أفران الحطب في مطاعم البيتزا، وحظر حفلات الشواء والألعاب النارية اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 مارس/آذار، فضلا عن الاشتراط على المتاجر بإغلاق أبوابها الأمامية.