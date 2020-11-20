10 ملايين جرعة من لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا إلى إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت إسرائيل إلى تفاهم مع شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية للحصول على نحو 10 ملايين جرعة من لقاحها التجريبي لـ"كوفيد- 19".

وذكر بيان مشترك بين إسرائيل والشركة أن الطرفين يضعان حالياً التفاصيل النهائية للاتفاق دون أن يشير إلى موعد متوقع لتوقيعه.

وأضاف البيان أن من المتوقع وصول الشحنات الأولى من اللقاح إلى إسرائيل في النصف الأول من العام المقبل، بعد موافقة السلطات المعنية بإنتاج واستخدام الأدوية في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل.

