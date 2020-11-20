لماذا تسبب الحلويات “حساسية” لدى البعض؟ إليكم الإجابة الحاسمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 10 دقائق

يعاني العديد من الأشخاص من مرض الحساسية إثر تناول الحلوى، وتشكل هذه الحساسية إزعاجا كبيرا بالنسية للمصاب، وذلك للأعراض التي تصاحبها من حكة واحمرار واعتماد نظام غذائي صارم للحد من انتشار الحساسية في الجسم.

وتحدث الحساسية من الطعام عندما يخطئ جسمك في تعريف البروتين في بعض الأطعمة ويصنفه كمادة مضرة بالجسم وينتج عن ذلك رد فعل تحسسي جراء مقاومة الجسم لهذا البروتين.

قال أخصاصي أمراض الحساسية والمناعة، الدكتور أناتولي بالا، أن سبب الحساسية من الحلويات هو بعض مكونات الحلوى وليس السكر كما يعتقد البعض.

وأضاف المختص “من الضروري التمييز بين الحساسية الحقيقية وردود الفعل التحسسية، حيث يمكن أن يحدث احمرار وتقشير الجلد والحرق والعطس وسيلان الأنف وما إلى ذلك، حتى ارتفاع درجة الحرارة. لكن هذه ليست حساسية. الفرق بينهما هو عدم وجود مكون مناعي يحدث التفاعل.

وتابع بالا “الحلوى هي كربوهيدرات وليست بروتين لذا فهي لا تسبب حساسية حقيقية، نحتاج فقط إلى تحديد الكمية الآمنة لتناول هذا المنتج”.

وأشار المختص إلى التأكد من مكونات الحلويات عند شرائها، ومعرفة نسب ما تحتويه من مواد إضافية.

وختم الطبيب بالقول “من الضروري أن تأخذ في الاعتبار عمرك، لأن الشخص على مر السنين ينخفض لديه ​​مستوى الإنزيم الذي يكسر الهيستامين تدريجياً.

ويعرف الهيستامين على أنه مادة كيميائية ضمن منظومة الجهاز المناعي، تعمل على التخلص من المواد المحفزة للحساسية في الجسم، حيث تبدأ عملها في التعامل مع المحفزات التي يتعرض لها جسم الإنسان مما يجعل للجسم ردود فعل من مثيلات العطش أو الحكة، وردود الفعل هذه تنبه الإنسان بوجوب الابتعاد عن هذه المحفزات.