"الصحة العالمية" ترحب بنتائج دراسة عن كورونا والمناعة: تبعث الأمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، نتائج دراسة بريطانية عن المناعة من فيروس كورونا بأنها أخبار طيبة تمنح المزيد من الأمل.

وأشاد مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، بدراسة بريطانية خلصت إلى أن من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليس من المحتمل إصابتهم بالعدوى مجددا لمدة 6 أشهر على الأقل، ووصف النتيجة بأنها تمنح المزيد من الأمل للقاحات المحتملة للوقاية من المرض.



وقال مايك ريان في مؤتمر صحفي: "هذه أخبار جيدة حقا.. أن نشهد مستويات ثابتة من المناعة في البشر حتى الآن... يعطينا أيضا الأمر الأمل فيما يتعلق باللقاحات".

وقالت ماريا فان كيركوف، التي تقود جهود المنظمة الفنية لمكافحة "كوفيد-19": "لا نزال بحاجة لمتابعة هؤلاء الأفراد لفترات زمنية أطول لمعرفة فترة استمرار المناعة".