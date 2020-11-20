شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون يطورون "بخاخ أنفى" مضاد لفيروس كورونا جاهز للاستخدام البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوَّر باحثون في جامعة برمنجهام البريطانية، بخاخًا للأنف يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا، باستخدام مواد تمت إزالتها بالفعل للاستخدام على البشر ، حسبما ذكرت الجامعة، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS .

قام فريق في معهد تقنيات الرعاية الصحية بالجامعة بتطوير الرش باستخدام مركبات تمت الموافقة عليها بالفعل، على نطاق واسع من قبل الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، والمواد المستخدمة بالفعل على نطاق واسع في الأجهزة الطبية والأدوية وحتى المنتجات الغذائية.



بخاخ انف

وهذا يعني أن الإجراءات العادية المعقدة لنقل منتج جديد إلى السوق مبسطة إلى حد كبير، وبالتالي يمكن أن يكون البخاخ متاحًا تجاريًا بسرعة كبيرة.

تصف دراسة ما قبل الطباعة (لم تتم مراجعتها بعد) تجارب زراعة الخلايا المصممة، لاختبار قدرة المحلول على تثبيط العدوى، ووجدوا أن مزارع الفيروس الخلوي تمنع العدوى لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد معالجتها بالمحلول وعند تخفيفها عدة مرات.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ريتشارد موكس ، إن هذا البخاخ مصنوع من منتجات متوفرة بسهولة، والتي يتم استخدامها بالفعل في المنتجات الغذائية والأدوية، وقد قمنا ببناء هذه الشروط عن قصد في عملية التصميم لدينا هذا يعني أنه مع الشركاء المناسبين ، يمكننا بدء الإنتاج الضخم في غضون أسابيع.

يعمل البخاخ بطريقتين أساسيتين، أولاً ، يلتقط الفيروس ويغلفه داخل الأنف ، حيث يمكن القضاء عليه بالطرق المعتادة إما عن طريق النفخ أو البلع، ثانيًا ، نظرًا لأن الفيروس مغلف بطبقة لزجة للرش، فإنه يمنعه من أن يمتصه الجسم.

هذا يعني أنه سيقلل من الحمل الفيروسي في الجسم ، ولكن أيضًا حتى إذا انتقلت جزيئات الفيروس إلى شخص آخر عن طريق العطس أو السعال ، فمن غير المرجح أن يصاب هذا الشخص بجزيئات الفيروس النشطة.

يقول المؤلف المشارك البروفيسور ليام جروفر: بالرغم من أن أنوفنا ترشح ألف لتر من الهواء كل يوم ، إلا أنه لا توجد حماية كبيرة من العدوى ، وتنتقل معظم الفيروسات المحمولة جواً عبر الممر الأنفي، يوفر البخاخ الذي صنعناه هذه الحماية ولكنه يمكنه أيضًا منع انتقال الفيروس من شخص لآخر.

يعتقد الفريق أن الرش يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في المناطق التي يكون فيها الازدحام أقل قابلية للتجنب ، مثل الطائرات أو الفصول الدراسية. يمكن للتطبيق المنتظم للرذاذ أن يقلل بشكل كبير من انتقال المرض.