شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو تكشف خطة إنتاج لقاح كورونا الروسى فى مصر على مرحلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان إنتاج مصر للقاح الروسى 20 أبريل المقبل من قبل شركة فاركو العالمية للأدوية، ومقرها الإسكندرية، كشفت الشركة عن خطاتها بإنشاء أكبر مصنع للمستحضرات الحيوية فى أفريقيا بمنطقة العاشر من رمضان، حيث يقوم بصناعة الأدوية الحيوية وعلاج الأورام من أمصال وطعوم وكل الأدوية الحيوية، وذلك باستثمارات تقدر بـ مليار و600 مليون جنيه.

وعن خطة الإنتاج أعلن الدكتور شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن علميات تصنيع اللقاح الروسى "سبوتنيك V"، ستتم فى مصر على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل استيراد اللقاح وتعبئته فى مصر، والمرحلة الثانية تكون بالبدء فى نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلى بالمصانع فى الشركة تمهيدا لتوفيره فى مصر وأفريقيا حتى تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا فى أفريقيا.



الدكتور شرين حلمى

وأكد الدكتور شيرين حلمى أن الشركة تعمل من أجل مصر وأفريقيا، وفى إطار خطة الشركة التوسعية فى أفريقيا، فإن هناك اتفاقات مع بعض الدول الأفريقية ومنها بوروندى ومالى وتنزانيا ونيجيريا لإنشاء مصانع لتصنيع الأدوية بها.

وأوضح الدكتور شيرين حلمى، أن الشركة بصدد تنفيذ المرحلة الأولى لأول مصنع للدواء في مدغشقر والبالغ تعداد سكانها 28 مليون نسمة، لافتا إلى أن شركته تعمل كناقل للخبرات وكذلك تجهيز الملفات.

من ناحية أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذى طوره مركز "جاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وأصبح "سبوتنيك V" الذى سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح على مستوى العالم ضد الفيروس الذي يسبب كورونا، حيث تأمل السلطات الروسية فى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا فى البلاد قبل نهاية العام الجارى.