مسلح يحتجز رهائن بمقر شركة مالية بالعاصمة الجورجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الجورجية، مساء الجمعة، أن مسلحا يحتجز رهائن داخل مقر شركة مالية وسط العاصمة تبليسي.

وأفادت وسائل إعلام جورجية نقلا عن بيان مقتضب لوزارة الداخلية الجورجية، أن تتعامل أجهزة الأمن الجورجية تتعامل مع حادث احتجاز رهائن، عقب اقتحام رجل مسلح مقر الشركة.

وطوقت الأجهزة الامنية موقع الحادث، مشيرة غلى أن عدد الرهائن المحتجزين داخل مقر الشركة هو تسعة أشخاص، دون توضيح لهوية المسلح أو دوافعه وراء الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشركة المحتجز داخلها الرهائن تحمل اسم (NBC)، وتوقعت أن عدة مهاجمين، نفذوا العملية حيث يحمل أحدهم قنبلة يدوية.

وتشهد جورجيا منذ ايام مظاهرات واسعة بالعاصمة تأييدا لدعوات المعارضة التي تطالب بإعادة الانتخابات البرلمانية التي تقول إنها "زورت".

وطبقا للنتائج الرسمية حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على 48.23 % من أصوات الناخبين، في حين حصل حزب المعارضة الرئيسي "الحركة الوطنية المتحدة" على 27.18 %.