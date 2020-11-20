كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً -

تكيس المبايض من المشكلات الشائعة التي تواجه نسبة كبيرة من النساء، كما قد تكون سببًا رئيسيًا في كثير من المضاعفات كعدم انتظام الدورة الشهرية وآلامها، وقد تتسبب كذلك في صعوبة حدوث الحمل، والسؤال: هل يختفي تكيس المبايض بعد الولادة؟ وللإجابة هناك شيء واحد يجب أن تضعه النساء في اعتبارهن وهو؛ الحفاظ على الوزن المناسب في أثناء الحمل وبعد الولادة . ولمزيد من التفاصيل معنا الدكتور عبد الحميد حماد استشاري طب النساء والتوليد

تكيس المبايض..خلل في عمل الهرمونات

تكيس المبايض معناه وتأثيره

تكيس المبايض يؤدي إلى ظهور شعر زائد

تكيس المبايض هو خلل في عمل الهرمونات، مما يؤدي إلى ارتفاع الهرمون الذكري

وينتج عن هذه المشكلة ظهور الشعر الزائد في كل أنحاء الجسم..وكذلك ظهور حب الشباب إضافة إلى عدم انتظام في الدورة الشهرية وصعوبة في الحمل

تكيس المبايض يشير إلى وجود الكثير من البيض

بالنسبة للنساء اللائي تعانين من متلازمة تكيس المبايض قد يكون حدوث الحمل صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا

تكيس المبايض لا يشير إلى وجود كيس، بل يعني وجود الكثير من البيض بحجم صغير، وهو أمر إيجابي إذ يحتوي المبيض على الكثير من البيض

في المقابل؛ يتحول الأمر إلى مشكلة؛ لأن البيض لا ينضج من أجل الإباضة بل يحتاج إلى تحريض الإباضة

كيف تتم عملية تكيس المبايض؟

الوزن الزائد عائق في عمل المبيض

يشكل الوزن الزائد عائقاً في عمل المبيض بطريقة سليمة، وذلك يعود إلى أنّ هرمونات التكيس تدخل إلى الشحم الذي يعرف بالـ "أندرو جين"، ويحوله إلى هرمون آخر

من هنا كانت ضرورة عدم اكتساب النساء اللواتي يعانين من التكيس المزيد من الوزن لتأثيره على عملية الحمل، البدانة لا علاقة لها بالمبيض بل بالتكيس

معالجة تكيس المبايض

تكيس المبايض لا يعيق الحمل

في حال كانت تعاني السيدة من الوزن الزائد، يجب عليها أن تخسر من وزنها

تحفيز الإباضة من خلال استخدام الحبوب إلى الحقن وصولاً إلى الزرع

تكيس المبايض لم يعد عائقاً في علاج مشكلة الحمل، بل إنّ المشكلة الفعلية إذا كان مخزون البويضات عند المرأة ضعيفاً أو لا يوجد لديها إباضة

أعراض الشفاء من تكيس المبايض

تكيس المبايض لا يختفي بعد الولادة

هناك بعض العلاجات التي تساعد على حدوث الحمل، وتعمل على تحفيز المبيضين لإطلاق بويضة واحدة أو أكثر للنساء اللائي يحاولن الحمل في مثل تلك الحالة

كما قد يجري الإخصاب خارج الرحم لضمان نجاح الحمل، قد لا يكون هناك علاج فعّال لمتلازمة تكيس المبايض، لكن يمكن التحكم بها لتجنب مضاعفاتها

بمجرد أن تضع المرأة طفلها، لا يختفي تكيس المبايض، وتعود أعراضه ومشكلاته مع مرور الوقت ، وتزيد متلازمة تكيس المبايض من فرص إصابة المرأة بارتفاع ضغط الدم قبل الحمل وبعده

لا يوجد علاج يمكنه أن يشفي من تكيسات المبايض نهائياً، فهو مرض مزمن ولكن يمكن التقليل من خطورته أو الحد منها

فقدان الوزن يعتبر خطوة أولى أساسية إذا كنت تخططين للحمل؛ فهو يحسن قدرتك على الحمل عن طريق استعادة الإباضة، أو جعل جسمك أكثر استجابة لعلاجات الخصوبة

تتحسن العديد من الأعراض إذا كنت ستخسرين قليلاً من الوزن الزائد، إسقاط 5 إلى 10٪ فقط من وزن جسمك

ضبط خطة الأكل الخاصة بك وإنشاء روتين. تمرين لمساعدتك على فقدان الدهون في الجسم بأمان وبصورة حكيمة

وفي الواقع فإن 75 في المائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض اللواتي كن قادرات على خفض وزن الجسم

لديهن أيضاً سيطرة أفضل على الجلوكوز ومستويات هرمون الأندر وجين المحسنة، مما يساعد على استعادة الإباضة والخصوبة

النشاط الرياضي البسيط ..مفيد

قومي بإنشاء خطة نشاط بدني شخصية مكثفة بشكل معتدل (أي نشاط سريع أو نشاط مشابه) لمدة 30 دقيقة خلال خمسة أيام من الأسبوع

كما أن الأخبار الجيدة تساعد في تقليل الوزن، وتشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي يفقدن اثنين إلى خمسة في المائة فقط من وزنهن شاهدن الفوائد

تقليل الدهون حول بطنك (الدهون في البطن)، وهذا يتطلب زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك، مثل أولئك الذين ركبوا الدراجات لمدة 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع

ما هو أفضل نظام غذائي للشفاء من تكيس المبايض؟

الأطعمة النباتية .. تقلل الوزن

قام باحثون من جامعة أديليد وموناش الأسترالية بخمس دراسات حمية متلازمة تكيس المبايض شملت 137 امرأة، وتوصلوا إلى أن أعراض متلازمة تكيس المبايض تحسنت على أي نظام غذائي اتبعته النساء

مع خطة للأكل تحتوي على الكثير من الأطعمة النباتية (الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات)، بالإضافة إلى الدهون الجيدة والبروتينات الخالية من الدهون، أو بدائل الألبان الغنية بالكالسيوم

وما يهم هو اختيار خطة يمكنك الالتزام بها، وليس فقط لفقدان الوزن ولكن لتصبح الطريقة التي تتناولينها لفترة طويلة في المستقبل

أعراض تكيس المبايض بعد الولادة

هناك صعوبة في تشخيص تكيس المبايض

الأعراض يمكن أن تختلف من امرأة لأخرى، لا يجري الكشف عن الإصابة بتكيس المبايض في أغلب الأوقات لدى النساء؛ بسبب صعوبة التشخيص

من أبرز الأعراض: ظهور أكياس صغيرة مليئة بسائل على المبايض، مقاومة الأنسولين

ارتفاع هرمون التستوستيرون، ونمو الشعر المفرط، والصلع، وحب الشباب، وتوقف التبويض

زيادة الوزن على محيط الخصر، بقع داكنة وسميكة من الجلد على الرقبة والذراعين والثديين أو الفخذين

لا يوجد علاج فعال لتكيس المبايض

الزوائد الجلدية في منطقة الإبط أو الرقبة، آلام الحوض، القلق أو الاكتئاب، توقف التنفس في أثناء النوم

قد تكون زيادة الوزن شائعة الحدوث مع متلازمة تكيس المبايض، لكنها قد تصيب النحيفات كذلك

لا يوجد علاج فعّال لمتلازمة تكيس المبايض، لكن يمكن التحكم فيه لتقليل أعراضه وتجنب مضاعفاته

من أفضل الحلول

انقاص الوزن علاج لتكيس المبايض

تناول حبوب منع الحمل ..إنقاص الوزن

علاج سبيرونولاكتون..موانع الأندروجين الأخرى

كما يمكن وصف بعض أدوية الخصوبة الأخرى؛ مثل الميتفورمين الذي يُوصف للمساعدة على تحفيز التبويض، ويعمل على التحكم في نسبة السكر في الدم

ستحتاجين إلى التوقف عن تناول بعض هذه الأدوية في حالة حدوث الحمل، استشيري طبيبك لوضع خطة تناسب احتياجاتك

إذا كنتِ تعانين من أي مشكلات صحية كامنة مثل: خمول الغدة الدرقية أو مرض السكري، فيجب علاج تلك المشكلات لتقليل تأثير تكيس المبايض وأعراضها

والآن عزيزتي الأم، هل لديك استفسارات أخرى حول تكيس المبايض؟ اكتبيها في المربع أدناه.. وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365