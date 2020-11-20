فيتامينات ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - غذاء الحامل في الأشهر الأخيرة من الحمل،والتي تعد الأشهر الخطيرة ، ولذلك تحتاج الحامل إلى مجموعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية للحفاظ على صحتها وصحة جنينها وإمدادها بما تحتاجه من فيتامينات ضرورية يحددها الطبيب على مدار الأشهر الأخيرة للحمل، فما هي هذه الفيتامينات؟ عن هذا السؤال يجيب الدكتور إبراهيم البطوطي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب أهمية الشهور الأخيرة من الحمل نصائح عامة للحامل في الأشهر الأخيرة كل شهر في الحمل له متطلباته كل شهر في الحمل له متطلباته وله العوامل التي تؤثر فيه، لجعل الحمل أكثر صحة والأم في صحة أفضل، وتفيد الجنين مع الغذاء الصحي

على الحامل ألا تتناول الطعام بشراهة لأنه غير محبب، كما عليها تجنب بعض الأطعمة الدسمة واستبدال الأطعمة التي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات بها فيتامينات ضرورية للحامل في الأشهر الأخيرة تناول فيتامين"سي" يقوي مناعة الحامل تناول فيتامين سي و.. إي بكميات مناسبة بعد استشارة الطبيب،بداية من الشهر السابع لتجنب حدوث ولادة مبكرة

كما أن تناول فيتامين - سي- يعزز ويقوي عمل الجهاز المناعي، ويحافظ على خلايا الأم من التلف ويجنبها أي ضرر محتمل

يعد فيتامين" د" من أشهر الفيتامينات للحامل، ويجب أن تتناوله منذ شهرها السابع مع حبوب الكالسيوم وأحماض أخرى. تناول الفيتامينات من أجل بناء عظام الجنين مما يساعد في الحفاظ على عظام جسم الحامل لتصبح أكثر صحة وسلامة

ويمكن تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات؛ لأن في هذه المرحلة ..الجنين يأكل خلالها من غذاء الأم، لذلك تفيد الفيتامينات من أجل بناء عظام الجنين

لابد من استشارة الطبيب عند تناول أي نوع من أنواع الفيتامينات؛ لأن نوع الفيتامين وكميته أمر يحدده الطبيب فيتامينات ومكملات غذائية..للحامل لابد أن يكون الغذاء صحيا وسليما المرأة الحامل خاصة في الشهور الأخيرة تكون خائفة من أن لا يحصل الجنين على الطعام الكافي، لذلك لا يكفي أن يكون غذاء المرأة كثيراً، بل لابد أن يكون صحياً وسليماً

يمكن للحامل تناول المكملات الغذائية بعد أمر الطبيب بجواز تناولها، ويقوم الطبيب بتحديد الجرعة ونوع المكملات التي تفيد المرأة وتفيد الجنين

حمض الفوليك هو من الفيتامينات التي تتناولها الحامل؛ حيث إنها تمنع التشوهات الخلقية التي تحدث بالجهاز العصبي

كما أنها تؤثر على الحبل الشوكي والمخ للجنين، ويفضل أن يتم تناوله قبل الحمل، أو في الشهور الأولى والأخيرة من الحمل

ننصح في جميع شهور الحمل بتناول الفيتامين من نوع فوليك أسيد، حتى تحمي طفلك من التشوهات الخلقية وتحميه من العديد من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي تناول الكالسيوم يفيد الحامل والجنين ننصح بتناول الكالسيوم الذي يفيد الحامل والجنين، وننصح بالإكثار منه تجنباً لأي مشاكل مثل هشاشة العظام ن

كما أن الحديد يمنع من الإصابة بأمراض خطيرة للأم والجنين مثل الإصابة بالأنيميا والضعف في نمو العضلات

الحديد يدعم نمو وحركة كرات الدم الحمراء للمساعدة في توصيل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم

كما ننصح بتناول أوميجا 3 الذي يساعد في تحسين قرنية العين ويساعد في نمو المخ

أكل التمر للحامل في شهور الحمل المختلفة أمر صحي ويزيد من صحة المرأة لتواجه الحمل بقوة، ولكن ننصح بالابتعاد عن تناول التمر في الشهور الأولى ابتعدي عن التمر في الشهور الأولى كما يحتوي التمر على مضادات للأكسدة وعلى الزنك والنحاس، كما يوجد في التمر كميات من والمنغنيز والسيلينيوم

التمر يخفف من أعراض الإمساك، ويقوم بتقوية عضلات الرحم مما يسهل عملية الولادة الطبيعية ويحمي السيدات من حدوث نزيف، ويجعل النوم عميقاً وبشكل طبيعي

كما أن المشي مفيد عندما تصل الحامل إلى الأشهر الأخيرة، ولا ننصح الأم بأن تدعي المرض وأن تقول إنها لا تستطيع التحرك

عدم المشي له مضاعفات خطيرة، المشي لا يؤثر على مدة الحمل، خاصة أنه في الأشهر الأخيرة، تكون غالبية أجزاء الجنين قد اكتملت

تحركي وامشي بشكل عادي ومارسي الحياة الطبيعية، ولكن كل هذا بعد استشارة الطبيب والتأكد من أن حالتك طبيعية وأن الجنين عادي وطبيعي وكل الأمور على ما يرام مخاطر الأشهر الأخيرة من الحمل التقليل من الأطعمة..مع الوزن الزائد لا يوجد الكثير من المخاطر في شهور الحمل الوسطى مثل الرابع والخامس والسادس والسابع، مما يجعل مخاطر الأشهر الأخيرة من الحمل قليلة ومحصورة في مخاطر الولادة المبكرة أو التعب المفاجئ فقط

ننصحك بتناول الحليب والزبادي لتقليل مخاطر الشهر السابع من الحمل إذا كنتِ تعانين من ضعف

إذا كان وزنك زائداً ننصحك بالتقليل من الأطعمة، وننصحك بتنظيم الغذاء حيث تناول طعام صحي لا يزيد الوزن ولا يضر الصحة

لا تأكلي اللحم والدجاج طوال اليوم وتهملي عناصر الكالسيوم والألبان والفاكهة والخضروات الورقية الابتعاد عن تناول البهارات والبصل الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين بنسبة كبيرة مثل الشاي والقهوة

الابتعاد عن تناول البهارات والبصل بشكل كبير والفلفل؛ حيث إنها تؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة بالجهاز الهضمي

الابتعاد عن المهدئات إلا عندما يكون الطبيب هو من أمر بتناولها حيث إنها يمكن أن تتسبب في حدوث تشوهات بالجنين ينصح بتناول الحليب ننصح الأم بالالتزام بالنوم بشكل كافٍ، لا تنامي لفترة أقل من 7 إلى 8 ساعات في اليوم، كما لا ننصح بالسهر ن

ننصح بالابتعاد عن الأعمال المنزلية الشاقة فقط، مثل رفع الأشياء الثقيلة وعمل تنظيف شامل للمنزل مما يسبب مشاكل وتعباً

كما يجب تجنب الملابس الضيقة والأحذية العالية في الشهور الأولى والأخيرة للحمل، مع القيام بعمل التمارين الرياضية التي تسهل الولادة جدول الفيتامينات تبعاً لمراحل الحمل الثلث الأول من الحمل لابد من نظام غذائي صحي السيدات الحوامل لا يحصلن على أي فيتامينات في الثلاثة الأشهر الأولى للحمل باستثناء حمض الفوليك أسيد الذي ينتمي لعائلة فيتامين ب، والموجود بشكل طبيعي في الأطعمة، خاصة المصنوعة من حبوب القمح

حمض الفوليك من العناصر الغذائية الضرورية للجسم ونقصه يتسبب في الإصابة بكثير من الأمراض والمشكلات الصحية للحامل وجنينها الثلث الثاني للحمل الحديد ضروري بداية من الشهر الرابع يبدأ بمنح الحوامل فيتامينات تكميلية بداية من الشهر الرابع، وهي فيتامين "هـ" وفيتامين "سي" وفيتامين "د" وفيتامين "أ"، بالإضافة إلى فيتامين "ب 12" الذي يحتوي على 12 مركباً، والحديد ضروري ويبدأ من الشهر الرابع ويستمر حتى الشهر التاسع بجرعة 60 مللي للحالات العادية، وتزيد الجرعة لدى السيدات اللاتي يعانين من فقر الدم الثلث الأخير للحمل الراحة والنوم الكاف في الأشهر الأخيرة يتم التوقف عن تناول الفيتامينات في الشهور الوسطى باستثناء فيتامين الحديد الذي يستمر حتى نهاية الحمل، وتحصل السيدات على عناصر غذائية مختلفة مثل الكالسيوم والمغانسيوم والمنجنيز والعناصر الدقيقة، وتساهم في تكوين الجنين بشكل سليم وجيد والآن عزيزتي الحامل، هل لديك استفسارات حول الفيتامينات اللازمة للأشهر الأخيرة؟ اكتبيها في المربع أدناه وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365 ا

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