طرق كثيرة لتعليم الأطفال..الكتابة بخط جميل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:40 مساءً -

تحسين الخط عند الأطفال مطلوب، الخط الرديء مشكلة كبرى يتذمر منها الآباء مع أبنائهم والمعلمون مع طلابهم؛ الآباء يعجزون عن متابعة الدروس مع أطفالهم بسبب عجزهم عن قراءة المكتوب على دفاتر واجباتهم، ومن ناحية ثانية يعاني المعلمون من قراءة وتصحيح الأوراق المكتوبة بخط سيئ وغير مقروء، إنه أمر مؤلم ومعذب جداً لهم. عن الطرق الكثيرة لتعليم الأطفال الكتابة بخط جميل يحدثنا الخطاط الكبير محمد عبد الوهاب الإبراهيمي.

الخط الرديء مشكلة يتذمر منها الآباء

معلومات عن تحسين الخط

الواجبات المنزلية ما زالت بخط اليد

في عصر التكنولوجيا أصبحت الكتابة اليدوية من الكلاسيكيات وتقلص استخدامها في الحياة

رغم أن التعلم أصبح رقمياً بشكل أكبر، لكن الواجبات المنزلية والملاحظات لا تزال بخط اليد، ما يعني حاجتنا إلى التركيز على جعل كتابة أطفالنا تبدو بشكل جميل، سهلة القراءة

لا بد من معرفة مشاكل الكتابة اليدوية الشائعة التي يواجهها الأطفال مثل فهم قلم الرصاص، كيفية تكوين الحروف، وضعف حجم الأحرف وتناسق الكتابة بالأحرف الكبيرة والصغيرة

الخط السيء أكبر مشكلة

لكن بالنسبة لأطفالك في عمر المدرسة فهم بالطبع يقومون بالكتابة بخط اليد، وربما تعتبر مشكلة الخط السيئ من أكبر المشاكل.

تحسين الخط عند الأطفال يتم الآن عبر دورات تدريبية خارج فصول المدرسة؛ لأنه كثيراً ما لا تسمح مناهج تعليمنا بتطوير مهارة الخط بعد الروضة والأول الابتدائي

تحسين الخط يعتبر من أوليات العملية التربوية وخاصة في مرحلة الدراسة الأساسية، ومن المؤكد أن غياب هذه الأولوية كان السبب المباشر في رداءة الخط عند الأطفال

كيف أحسن خط طفلي؟

مسك القلم بطريقة صحيحة

مسك القلم بالطريقة الصحيحة مع تخفيف الضغط عليه أثناء الكتابة تجعل الكتابة أسهل وأيسر

ينصح بالهدوء أثناء مسك القلم واستخدام أصابع الإبهام والسبابة والوسطى

شجعي طفلك على ممارسة الكتابة بشكل يومي، حيث يمكن تحديد أوقات محددة يتم خلالها الكتابة حتى لو لبضع دقائق

يُمكن طرح الأسئلة عن كيفية تهجئة بعض الكلمات، أو كتابة بعض الحروف، أو كتابة اسم الطفل، أو كلمات أخرى قصيرة وسهلة التهجئة

اجعلي من الكتابة متعة للطفل

استخدام الأنشطة والألعاب التي تستهدف اليدين والأصابع مثل: تمزيق الأوراق، وخلط الألوان، وغيرها من الألعاب

كما يمكن تشجيع الطفل عن طريق التنويع في أدوات الكتابة، بحيث تصبح الكتابة ممتعة، فلا يجب تركيز فقط على قلم الرصاص

يمكن استعمال أقلام ملونة، أو استخدام الطباشير، حيث سيكون لدى الطفل رغبة أكثر في الكتابة واستخدام الأقلام الملونة

المباعدة بين الكلمات

مساعدة الطفل أثناء الكتابة مهمة في تحسين خطه، عن طريق المباعدة بين الكلمات وكتابتها

بشكل صحيح، ويتم عن طريق وضع الطفل لإصبعه على الورقة

وكتابة الكلمة الأخرى على الجانب الثاني من مكان إصبع الطفل، أو يمكن وضع نقطة بعد كل كلمة يكتبها حتى يعرف المساحة الواجب تركها لكتابة الكلمة الأخرى

بعض النصائح لتحسين خط يد طفلك

اِمسكي معه قلم الرصاص بشكل صحيح

ان يتقن الطفل مسك القلم

عليك مساعدته بالتحكم بالقلم، لكن تأكدي دائماً أنه يستخدم أقلام الرصاص ذات الجودة عالية؛ حيث يجب أن يكون الرصاص سميكاً وألا يزيد طول قلم الرصاص على 6 سم

ثبتي القلم في مكانه باستخدام الإبهام والسبابة والإصبع الوسطى، واحرصي على أن يتقن طفلك مسك قلم الرصاص في مرحلة ما قبل المدرسة؛ حتى يتعود عليه

ساعدي قبضته على الاسترخاء

خلصي طفلك من التوتر قبل الكتابة



راقبي عن قرب كتابة طفلك، إذا كانت هناك علامة قوية على الصفحة التالية، فهذا يعني أن الطفل يطبق بقوة على قلم رصاص. وهذا يسبب له الإجهاد

ويؤدي إلى تقلصات في الأصابع ومشاكل في البصر على المدى الطويل حتى لو كان الخط أنيقاً

خلصي طفلك من التوتر. وساعديه على مسك القلم بهدوء، والكتابة مرة أخرى

استخدمي الممحاة الصحيحة

الممحاة قادرة على تنظيف الأخطاء

يجب في هذه المرحلة استخدام الممحاة الجيدة القادرة على تنظيف الأخطاء من أول حركة، ولا تتضايقي لو اضطررت إلى تغيير الممحاة لتكتشفي أيها الأفضل

كما لا تقدمي للطفل ورقاً أبيض عادياً أو صفحات مسطرة عادية للبدء، بل زوديه بأربع صفحات مسطرة بخطوط ذات ألوان زاهية؛ مما سيساعده على التحكم بيده أكثر

شجعيه على إنجازه

اجعلي طفلك سعيدا وايجابيا

التشجيع يجعله سعيداً وإيجابياً ويساعد في نموه، ويتحمس لتجربة أشياء جديدة

لا تثبطي عزيمته عندما يرتكب أخطاء، بل اجعليه يرغب في المحاولة مرة أخرى

وفري له منضدة وكرسياً ومصباحاً مناسباً، فهو يحتاج الكرسي لدعم الظهر، ويُنصح بعدم الاستعانة بالكراسي الهزازة؛ لأن هذا يؤثر بشكل سيئ على الكتابة اليدوية

حددي المشكلة

غالباً ما يكتب الأطفال وهم يخفون أقلامهم بوجوههم للتستر على أخطائهم، قد يكون هذا خطأ إملائياً أو نحوياً، وهذا يزيد من انخفاض ثقالطفل بنفسه، ويدفع الطفل للكتابة بشكل غير مفهوم، وبدلاً من إجبار الطفل على تحسين مهاراته في الكتابة اليدوية، الأفضل إيجاد حل لهذه المشاكل الأساسية من دون التقليل من شأن الطفل

اصبري على تعليمه

شجعي طفلك على المحاولة مرة أخرى

كل طفل لديه إمكانياته؛ البعض قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً من البعض الآخر، هنا يلعب الصبر دوراً كبيراً في عملية تحسين خط اليد، وهذه فترة يكون تشتت ذهن الطفل فيها سهلاً، إذا لم توفري له الجو المناسب؛ أن تجدي له المحفزات كي يكون مهتماً مثل لعبة أو تحدٍّ أو نشاطٍ

يجب تحفيز الطفل لتشجيعه على المحاولة مرة أخرى، وتحسين خط يده بجدية أكبر، واعلمي أن الطفل يقلد سلوكك، فحاولي أن تكتبي ببطء وبشكل منظم ومقروء

علميه ممارسة الرياضة

المهارات الحركية تساعد على الكتابة بدقة

من أجل تطوير المهارات الجسدية والعقلية اللازمة، يجب تشجيع الطفل على ممارسة الألعاب وحل الألغاز، فهذا سيساعده على الكتابة بدقة

حيث سيتعلم كيفية مسك قلم الرصاص بشكل صحيح ويتحكم بالموقف، ويكتب ببراعة أكبر، واعلمي أن المهارة الحركية الدقيقة، اللازمة المهارات الحركية تساعد على الكتابة بدقةلطفلك في الكتابة، تقوي العضلات الصغيرة لليد والعين

ويمكن تقويتها أيضاً من خلال طي الملابس، أو خلط الطين، أو استخدام ملعقة للأكل، أو قص الورق، أو أي شيء!

اهتمي بالتناسب بين الأحرف

اطلبي من طفلك التركيز على التناسب

السبب الرئيسي لفشل الأطفال في تطوير خط اليد الجيد هو عدم التركيز على التناسب، حيث يجب تصميم كل حرف بالحجم والعرض والمسافة والأسلوب المثالي

قسمي الأحرف إلى أبجديات متشابهة في الشكل أو طريقة إطباق الفم، فهذا سيساعده على إتقان كتابة الحروف بشكل أكثر مهارة

الممارسة الدائمة للكتابة

الكتابة والخط الجميل بالممارسة

الكتابة اليدوية فن وكفاءة، يمكن اكتسابها بالكثير من الممارسة، فليس من الصعب جداً جعل هذا النشاط ممتعاً

وهناك العديد من الألعاب القائمة على الكتابة اليدوية والبرامج الممتعة لممارسة الكتابة اليدوية على الإنترنت