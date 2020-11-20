روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 24318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بـ"كوفيد - 19" وصل إلى مليونين و39 ألفا و923 إصابة مع بقاء 453 ألفا و201 حالة نشطة.

وأشار إلى انخفاض طفيف في عدد الوفيات بعد تسجيل 461 حالة وفاة مقارنة بالخميس ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 35311 مع تماثل 24758 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ عدد المتعافين مليونا و551 ألفا و 414 شخصا.

