ارتفاع حاد في إصابات كورونا يعيد إغلاق متاحف واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستعيد المتاحف العامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن إغلاق أبوابها اعتبارا من الإثنين، لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وجاء في بيان للمؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه المنشآت: "بعد عودة ظهور ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء على المستويين الإقليمي والوطني، ستعيد كل متاحف سميثسونيان بالإضافة إلى حديقة الحيوانات الوطنية إغلاق أبوابها، مؤقتا اعتبارا من يوم الإثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني" من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها.
وأعادت حديقة الحيوانات وبعض المتاحف في واشنطن فتح أبوابها أمام الزوار تدريجيا اعتبارا من نهاية يوليو/ تموز، مع تدابير صحية منها التباعد الجسدي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وما زالت معظم الأماكن الترفيهية مغلقة أو متوقفة في العاصمة الأمريكية حيث توفي أقل من 700 شخص بقليل بكوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء.
وفرضت مدن أمريكية أخرى في الآونة الأخيرة قيودا جديدة لمواجهة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في البلاد.
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