شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستعد لمراجعة نتائج المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا "سينوفارم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الشركة الأم لمجموعة الصين الوطنية Biotec Group Sinopharm ، إنه من المتوقع إجراء مراجعة جزئية لبيانات المرحلة الثالثة من لقاح Sinopharm .

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية " scmp " من المتوقع أن تراجع شركة (CNBG) الصينية، البيانات من تجارب المرحلة 3 للقاحات Covid-19 بعد ظهر يوم الجمعة، وفقًا لرئيس الشركة.



مراجعة المرحلة الثالثة من اللقاح الصينة سينوفام

ومن جانبه قال يانغ شياو مينج، رئيس شركة Sinopharm ، لحوالي 4000 شخص في مؤتمر صناعي نظمته الرابطة الصينية للقاحات في جمهورية الصين الشعبية :"سيكون لدينا مراجعة جزئية لبيانات لقاحاتنا، فقد تمت مراجعة جزء من البيانات مؤخرًا والنتائج جيدة".

خضعت اللقاحات التي طورتها شركة CNBG المملوكة للدولة لتجارب المرحلة النهائية في 10 دول خارج الصين، والتي بدأت أولها في يونيو، وقال يانج إن أكثر من 50000 شخص تلقوا الجرعة الأولى من نظام الجرعتين، وسيحصل 48000 منهم على الجرعة الثانية.

وتأتي الأخبار من CNBG بعد أن قالت شركة BioNTech الألمانية وشركة Pfizer الأمريكية يوم الأربعاء، إن لقاحهما المشترك قد حقق فعالية بنسبة 95 % في التحليل النهائي للتجربة السريرية العالمية.

وقبل يومين ، قالت شركة Moderna الأمريكية إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 % في الوقاية من Covid-19 بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية في مرحلة متأخرة.

من جانبه قال تشونغ نانشان ، أحد كبار خبراء أمراض الجهاز التنفسي في الصين ، في مؤتمر صحفى، إنه واثق من أن اللقاحات الصينية سيكون لها معدلات فعالية جيدة.

وتطالب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بمستوى فعالية يبلغ 50 % فقط، وأضاف تشونج: "باستثناء تصريح الاستخدام الطارئ، يحتاج اللقاح إلى 6 أشهر على الأقل لتحديد فعاليته الحقيقية".

الجدير بالذكر، أنه تم إعطاء ما يقرب من مليون صيني اللقاحات المعطلة بموجب خطة الاستخدام الطارئة للحكومة، ففي مارس ، تم حقن العديد من المديرين التنفيذيين لشركة Sinopharm والشركات التابعة لها ، بما في ذلك Yang ، باللقاح، قال يانغ إن الاختبارات أظهرت أنه لا يزال لديه أجسام مضادة في نظامه بعد ستة أشهر.