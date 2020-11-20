شكرا لقرائتكم خبر عن دواء لالتهاب المفاصل يساعد مرضى كورونا على التعافى بنسبة 87% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة بريطانية إلى أن عقار التوسيليزوماب لعلاج التهاب المفاصل، يمكن أن يساعد مرضى الفيروس التاجى كورونا المصابين بمشاكل خطيرة على التعافى، ووجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا الدواء في تجربة سريرية بقيادة إمبريال كوليدج لندن أكثر عرضة بنسبة 87 % للشفاء، حيث تحسنت الأعراض في غضون 28 يومًا مقارنة بالمرضى الذين لم يعطوا الدواء.

وحسب جريدة "ذا ديلى ميل" البريطانية ، نظرًا لأن الدراسة مستمرة ، فإن الباحثين ليسوا متأكدين بعد ما إذا كان عقار التوسيليزوماب يمكن أن يعزز فرص الشخص في البقاء على قيد الحياة، ومع ذلك ، فإن النتائج المبكرة يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد كيفية علاج المرضى ، على حد قولهم.

Tocilizumab ، الذي تصنعه شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش ، هو دواء مضاد للالتهابات يُعطى عادة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، إنه يعمل في مرضى الفيروس التاجي عن طريق إيقاف `` عاصفة السيتوكين '' القاتلة - وهو رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي يسبب الالتهاب.

قال العلماء إن البيانات الأولية تشير إلى أن العقار ، الذي يتراوح سعره بين 500 و 1000 جنيه إسترليني لكل مريض ، قد يكون أفضل من المنشطات في علاج مرضى فيروس كورونا وقد ثبت أن بعض العقاقير الستيرويدية تقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى الثلث ، ويتم استخدام دواء واحد على وجه التحديد - ديكساميثازون - بشكل روتيني في NHS.

ومع ذلك ، فقد فشل عقار tocilizumab - الذي تم تسويقه باسم Actemra - في إظهار أي فائدة في دراسات أخرى. اقترح علماء مستقلون أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج.

كانت تجربة REMAP-CAP ، التي قادتها Imperial College ونفذت في المملكة المتحدة وأوروبا ، تحقق في الأدوية الحالية لمعرفة ما إذا كان يمكن إعادة تصميم أي منها للمساعدة في علاج Covid-19.

في المجموع ، تم تسجيل أكثر من 2000 مريض في 15 دولة في أكثر من 260 مستشفى حول العالم، حيث يتم إعطاء المرضى أدوية تهاجم الفيروس نفسه ، أو تمنع التورم الداخلي أو الجلطات الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.