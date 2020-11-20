شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أكسفورد يعلنون نتائج التجارب النهائية للقاح كورونا بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أندرو بولارد الخبير فى عدوى الأطفال والمناعة فى جامعة أكسفورد إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التى أجريت فى مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف، لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.

وأضاف بولارد فى مقابلة مع بى بى سى: "أعتقد أننا نقترب، وسيكون ذلك بالتأكيد قبل عيد الميلاد بناء على التقدم".

وأفادت شركتا أدوية أخريين، "فايزر ومودرنا"، هذا الأسبوع بنتائج أولية من تجارب المرحلة المتأخرة التي أظهرت أن لقاحات فيروس كورونا كانت فعالة بنسبة 95% تقريبًا.

وأشار بولارد إلى أنه لا توجد منافسة بين فرق البحث المختلفة، لأن هناك حاجة إلى عدة لقاحات للسيطرة على الوباء العالمي والسماح للحياة بالعودة إلى طبيعتها.

وعلى الرغم من التقدم الأخير، قال بولارد إن العالم لا يزال في المراحل الأولى من الجهود المبذولة لحماية الناس من فيروس كورونا، مضيفا إنه حتى بعد الموافقة على اللقاحات من قبل المنظمين، لا يزال صانعو الأدوية ومسؤولو الصحة العامة يواجهون مهمة إنتاج مليارات الجرعات وإعطائها للناس في جميع أنحاء العالم.

وأوضح "أعتقد أننا ما زلنا في أسفل ذلك الجبل من بعض النواحي، لقد قطعنا الطريق إلى أسفل الجبل، الرحلة الطويلة لنبدأ، الآن علينا أن نحصل على البيانات حول اللقاحات أمام المنظمين لفحصها والموافقة على اللقاحات الأولى وبعد ذلك بذلنا هذا الجهد الهائل للصعود إلى القمة حيث لدينا الغالبية العظمى من أولئك المعرضين للخطر الذين تم تطعيمهم".