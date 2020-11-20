شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء مسن 91 عاما من كورونا بعد شهرين من العزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهرين من الابتعاد عن بعضهما البعض وفقا الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا الذى ضرب العالم، التقت دورين تبلغ من العمر 87 عاما، وزوجها هارى ويلسدون البالغ من العمر 91 عاما، فى دار رعاية بعد ما يقرب من شهرين من الانفصال بسبب إصابته بفيروس كورونا والذى شفى منه.

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أن هارى ويلسدن، البالغ من العمر 91 عامًا لم يقاوم دموعه عند لقاء زوجته دورين، البالغة من العمر 87 عامًا، التى قامت بعناقه وتسألت: "هل أنت حقًا؟"، وقالت: "لا أصدق أنه هارى حقًا"، وأوضح التقرير أنهما تزوجا منذ 67 عامًا، لكنهما انفصلا عن بعضهما البعض عندما أصيب هارى بفيروس كورونا ونُقل إلى المستشفى.





وانتقل دارين إلى إحدى دور الرعاية ببلدة دارلينجتون شمال شرق إنجلترا، كما خططت عائلتهما، لكن هاري لم يكن قادرًا على الانتقال إلى أن حصل على تصريح من المستشفى، وكان الموظفون قلقين من أن الزوج المحب قد لا يرى بعضهما البعض مرة أخرى بسبب الفيروس، مع فرض قيود صارمة على زيارات المستشفى وكذلك دور الرعاية خلال الموجة الثانية التي ضرب العالم، ولفت التقرير إلى أنه بعد حصوله على الضوء الأخضر من قبل الأطباء، تم نقله إلى المنزل حيث قام الموظفون بجمع شمله مع زوجته.