طريقة نظام الماء البارد للتخسيس 

يعتبر نظام الماء البارد للتخسيس من البرامج التي يمكن الاعتماد عليها من اجل خسارة الوزن الزائد ونحت الجسم في ايام قليلة. وينطوي هذا النظام على العديد من الفوائد الصحية. لكن في موازاة تطبيقه لا بد من اتباع طريقة حياة صحية وتناول الأطعمة المغذية والخالية من المواد الضارة مثل الدهون والسكريات. وهذه طريقة تطبيق نظام الماء البارد للتخسيس وابرز فوائده.

فوائد الماء البارد



قبل التحدث عن طريقة الماء البارد للتخسيس، لا بد من ذكر بعض الفوائد التي يمكن أن يعود بها على الصحة عموماً.

- يساهم في تخليص الجسم من السموم والاملاح الزائدة كما انه يحد من تكون الحصى في الكلى.

- يمكن الاعتماد عليه من اجل تنظيم عمل الجهاز الهضمي حيث يمنع حدوث الامساك من خلال تنشيط عمل الامعاء.

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- يساهم في انقاص الوزن من خلال تحفيز عملية حرق الدهون.

- يمنع جفاف الجسم مع ما يمكن ان يترافق معه ذلك من اعراض خطرة.



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طريقة رجيم الماء البارد



يقوم هذا الرجيم على تناول الماء البارد او استخدامه في الاستحمام. وفي هذه الحالة يقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية من اجل استعادة دفئه وطاقته. وهذا ما يؤدي مع مرور الوقت ومع اتباع نظام حياتي صحي ومتوازن الى خسارة الوزن.

واشارت دراسة حديثة الى ان الاشخاص الذين يتناولون 16 كوباً من الماء البارد يومياً يحرقون ما لا يقل عن 18 الى 20 سعرة حرارية اضافية من دون اتباع اي نوع من انواع الرجيم القاسي. وهذا يعني التمكن من خسارة حوالي 3 كيلوغرامات سنوياً. ومن الممكن في موازاة ذلك تطبيق حمية صحية وممارسة التمارين من اجل خسارة عدد اكبر من الكيلوغرامات.



ومن الممكن الاستفادة من تأثير الماء البارد عن طريق استخدامه للاستحمام يومياً في المساء. فهذا يساهم في حرق 200 وحدة حرارية. وقد يؤدي ذلك الى انسداد الشهية والحد من الشعور بالجوع والرغبة في الاكل خلال الليل. ويعتبر هذا من ابرز العوامل التي تحفز عملية خسارة الوزن. كذلك يمكن اتباع نظام غذائي يشكل تناول الماء البارد العنصر الاساسي فيه.

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر او الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة، قطعة صغيرة من جبة قليلة الدسم، طبق خضار صغير الحجم، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي اوالمسلوق من دون دهون، طبق سلطة مع صلصة عصير الليمون وزيت الزيتون او كوب من شوربة خضار من دون دسم.



العشاء. كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، طبق صغير من الفواكه والخضار.

وخلال اتباع هذا الرجيم من الافضل شرب الماء في اوقات محددة.

- في الصباح عند الاستيقاظ من النوم وقبل 30 دقيقة من موعد الفطور يمكن تناول من 3 الى 4 اكواب من الماء.

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- الفترة الفاصلة بين الفطور والغداء. 4 اكواب.

- قبل 30 دقيقة من الغداء كوب او كوبان.

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- في الفترة الفاصلة بين الغداء والعشاء. 4 اكواب.

- قبل 30 دقيقة من موعد العشاء. كوبان.

وهكذا يساعد نظام الماء البارد للتخسيس على انقاص الوزن كما على تنقية الجسم من البقايا والفضلات الضارة في مدة غير طويلة.

