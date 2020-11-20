إنفوجراف.. لقاح "أكسفورد" ينفرد بنتيجة مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسات أن لقاح كورونا الذي تعمل شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية على إنتاجه حقق استجابة مناعية قوية عند كبار السن. وتشير البيانات إلى أن اللقاح أتاح لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما، وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والوفاة بـ(كوفيد-19)، مناعة قوية من المرض.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن لقاح أكسفورد.



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