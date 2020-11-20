"الصحة العالمية" تحذر من "مرض خطير" يقاوم الأدوية في آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مرض الملاريا قد صار مقاوما للأدوية في بعض الدول الآسيوية.
ووفقا لتقرير المنظمة، كان العلاج ضد المرض فعالا بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.
لكن أربع دول في حوض نهر الميكونج، وهي كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام، شهدت "معدلات مرتفعة في فشل العلاج" حيث تحتوي بعض العلاجات المركبة على مادة أرتيميسينين النباتية.
وأضافت المنظمة أنه رغم ذلك لا تزال هناك علاجات تعتمد على هذه المادة يمكنها السيطرة بشكل فعال على مسببات المرض في هذه الدول، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف التقرير أن فعالية هذه العلاجات في أفريقيا كانت مرتفعة للغاية خلال السنوات الـ10 الماضية، في حين استطاعت الصين القضاء على المرض الذي ينقله البعوض، رغم أنه كانت هناك سلالات من الملاريا تقاوم مادة الأرتيميسينين بشكل جزئي.
ووفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، كان هناك حوالي 228 مليون حالة ملاريا على مستوى العالم في عام 2018، معظمها في أفريقيا، وتوفي حوالي 405 آلاف شخص بالملاريا في ذلك العام.
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