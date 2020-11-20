المغرب بوابة اللقاح الروسي إلى أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل التجاري الروسي في المغرب، إن تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" يجري حاليا التعامل معه في وزارة الصحة المغربية.

وأضاف الممثل التجاري الروسي أرتيم تسينامدزغفريشفيلي أن هذه الخطوة واعدة بمزيد من إمدادات هذا اللقاح إلى شمال أفريقيا.



وتابع: "تعمل وزارة الصحة المغربية حاليا على تسجيل اللقاح الروسي سبوتنيك V المضاد لـ(كوفيد– 19) مع احتمال مواصلة تنفيذ توريداته إلى المملكة".

وحسب تقديرات المندوب التجاري الروسي في المغرب "الحجم المفترض لإمدادات اللقاحات الروسية في المرحلة الأولية يمكن أن يسمح بتلقيح أكثر من 20 % من السكان المغاربة".

وأوضح أنه "توجد حاجة إلى شريك محلي للترويج للقاح الروسي في السوق, الأمر الذي تولته شركة الأدوية المغربية جالينيكا، التي وقعت في سبتمبر 2020 اتفاقية تعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لتزويد المغرب بلقاح سبوتنيك V".

وأكد المندوب التجاري الروسي أن اختيار المغرب كمنصة واعدة للترويج للقاح الروسي ضد كورونا في القارة الأفريقية، ينطوي على عدة مزايا وذلك لأن "المغرب لديه اتفاقيات بشأن مناطق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأفريقية، ويمكن أن يصبح موقع الإنتاج المغربي مركزا لإمدادات اللقاح إلى دول أخرى في المنطقة".