شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تتقدم اليوم لــ"FDA" للحصول على الموافقة الطارئة للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن شركة فايزر ستقدم طلبًا للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" الطارئة على لقاحها الفعال بنسبة 95% اليوم الجمعة.

وأعلن أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أن شريك فايزر الألماني BioNTech سيقدم طلبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا اليوم الجمعة، موضحا أن النتائج أثبتت أن اللقاح فعال فعالة بنسبة تزيد عن 95% في تجارب المرحلة الأخيرة، وأعلن اليوم أنها تعمل أيضًا مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا كما في الشباب - مما يشير إلى أنها ستحمي كبار السن المعرضين للخطر.

وقالت الصحيفة، قام أعضاء فرقة العمل بالتفصيل بالضبط كيف سيتم توزيع اللقاح على كل ولاية في غضون 24 ساعة من الموافقة الطارئة، وسيتم إعطاء الجرعات الأولى في غضون 24 ساعة من ذلك

أعلن أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خلال جلسة إحاطة لفريق عمل فيروس كورونا بالبيت الأبيض، أن أول طلب للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "في حالات الطوارئ للقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيتم تقديمه يوم الجمعة من قبل شريك فايزر و BioNTech

أظهرت البيانات النهائية، أن اللقاح كان فعالا بنسبة 95 %في التجارب حتى أفضل من معدل الوقاية بنسبة 90 %من البيانات السابقة.

ورحب الدكتور أنتوني، الذي عاد إلى البيت الأبيض لأول مرة منذ أشهر، بتصوير كل من شركة فايزر ومودرنا على أنه "مثير للإعجاب بشكل غير عادي" قبل الإعلان عن أن شركة فايزر ستسعى للحصول على موافقة الهيئة الأمريكية، لكنه حث الأمريكيين على عدم التنازل عن حذرهم، وقارن اللقاح بسلاح الفرسان.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية: "إذا كان سلاح الفرسان في طريقهم، فلا تتوقف عن إطلاق النار"، موضحا أنه قد يكون اللقاح قاب قوسين أو أدنى.

قدم نائب الرئيس مايك بنس تقييمًا أكثر تفاؤلاً لحالة الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الحالات، ودخول المستشفيات وأكثر من ربع مليون حالة وفاة، مؤكدا للأمريكيين أن معدل وفيات فيروس كورونا هو الآن أقل بنسبة 80 % مما كان عليه، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الفترات الزمنية التي كان يقارنها.

كشفت فرقة العمل أيضًا عن الكيفية التي سيتم بها توزيع اللقاحات، التي تصنعها كل من شركة مودرنا وفايزر Modernaو Pfizer ، في كل ولاية وسلطة قضائية أمريكية في غضون 24 ساعة من الموافقة الطارئة من والهيئة الأمريكية" FDA "والتي ، في حالة Pfizer ، يمكن أن تكون في غضون أسابيع.

يقول بنس إن أمريكا لم تكن أبدًا أكثر استعدادًا لمكافحة فيروس كورونا مما نحن عليه اليوم.

لعدة أشهر، كان الدكتور أنتوني كبير خبراء الامراض المعدية، يتوسل الأمريكيين للتحلي بالصبر في انتظار اكتمال تجارب اللقاح لضمان سلامة اللقاح، لكنه أيضًا يقف وراء عمليات الاختبار والمراجعة للشركات وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

يوم الخميس، كان مصرا على رغبته في "تسوية المخاوف" بشأن سلامة اللقاحات.