"ريمديسفير" وكورونا.. تحذير جديد من "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات لعلاج مرضى "كوفيد- 19"، بغض النظر عن مدى خطورة وضعهم.

وكشف بيان أعدته مجموعة خبراء في منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن تطوير المبادئ التوجيهية، أن توصيات منظمة الصحة العالمية تستند إلى مراجعة جديدة قائمة على الأدلة تقارن آثار الأدوية المتعددة لعلاج "كوفيد -19"، وتضمنت هذه المراجعة بيانات من أربع دراسات دولية شملت أكثر من سبعة آلاف مريض مصاب بالعدوى.

وقال البيان إنه بعد فحص دقيق لجميع المعلومات من قبل مجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية والتي ضمت أيضا أربعة مرضى مصابين بفيروس كورونا، جرى التوصل إلى استنتاج يقضي بأن "ريمديسفير ليس له تأثير كبير على الوفيات أو النتائج الأخرى المهمة بالنسبة للمرضى، مثل الحاجة إلى التهوية الميكانيكية أو مدة التحسن الطبي".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم، ذكر في وقت سابق أن عقاري "ريمديسفير والإنترفيرون"، يظهران "فعالية ضعيفة" في علاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا.