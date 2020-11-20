كورونا حول العالم.. 9 ملايين إصابة في الهند و100 ألف وفاة بالمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 57 مليونا و239 ألفا و70 إصابة، الجمعة.



فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و365 ألفا و688 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 39 مليونا و734 ألفا و3 حالات.

إصابات ألمانيا تتجاوز 879 ألفا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 23648 ليصل الإجمالي إلى 879564.

وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 13630.





100 ألف وفاة في المكسيك

أظهرت بيانات رسمية أن المكسيك سجلت، الخميس، 100 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19 في المجمل وذلك بعد أيام من تجاوزها مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

والمكسيك من بين أعلى دول العالم وفاة بكورونا، ولا يسبقها في الأمريكتين سوى الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلنت وزارة الصحة عن 576 حالة وفاة جديدة يوم الخميس، ليصل عدد الوفيات إلى 100104، وتظهر البيانات الرسمية أن ما يقرب من ثلثي الوفيات من الرجال.





الصين تسجل 17 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وذكرت أيضا أنها سجلت 14 حالات إصابة جديدة بلا أعراض، مقابل عشر في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 86398 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





9 ملايين إصابة في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية الجمعة أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى 9 ملايين إصابة، في ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنّ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة بكوفيد-19 تخطّى 9 ملايين و4 آلاف إصابة، من بينها 132.162 حالة وفاة.





363 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 30 ألفا و17 إصابة.

كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 501 وفاة.



