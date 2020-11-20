شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA"توافق على الاستخدام الطارئ لعقار باريتسينيب مع ريميديسيفير لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" اليوم تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لعقار باريتسينيب baricitinib ، بالاشتراك مع عقار ريميديسيفير remdesivir ، لعلاج فيروس كورونا المشتبه به أو المؤكدة مختبريًا في البالغين في المستشفى، والمرضى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر مما يتطلب الأكسجين الإضافي، أو التهوية الميكانيكية الغازية، أو الأكسجة الغشائية خارج الجسم " ECMO"وذلك وفقا لما ذكره موقع" FDA".

وقال الموقع، في تجربة سريرية للمرضى في المستشفى الذين يعانون من فيروس كورونا، تبين أن عقار باريتسينيب، بالاشتراك مع ريميديسيفير، يقلل من وقت الشفاء في غضون 29 يومًا بعد بدء العلاج مقارنة بالمرضى الذين تلقوا دواءً وهميًا مع ريميديسيفير فقط.

قال ستيفن هان مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية،: "يُظهر إجراء اليوم الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لإتاحة علاجات لفيروس كورونا المحتملة في الوقت المناسب، حيثما كان ذلك مناسبًا، مع الاستمرار في دعم البحث لتقييم ما إذا كانت آمنة وفعالة، كجزء من برنامج تسريع علاج فيروس كورونا، تواصل الهيئة الأمريكية استخدام كل السبل الممكنة لتسهيل العلاجات الجديدة للمرضى في أسرع وقت ممكن لمكافحة فيروس كورونا.

باريتسينيب" Baricitinib" هو مثبط janus kinase ، الذي يمنع نشاط واحد أو أكثر من عائلة معينة من الإنزيمات، مما يتداخل مع المسار الذي يؤدي إلى الالتهاب، وهو عبارة عن قرص يؤخذ عن طريق الفم بوصفة طبية معتمد من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية ويباع تحت الاسم التجاري" Olumiant" لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل إلى الشديد النشاط، وبموجب الموافقة على الاستخدام الطارىء EUA اليوم ، تصرح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للاستخدام الطارئ لعقار بارسيتينيب، بالاشتراك مع ريميديسيفير، لعلاج بعض المرضى في المستشفى الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو تأكد مختبريًا.