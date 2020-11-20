شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات فيتامين "د 3" لا تظهر فوائد علاجية فى مرضى كورونا الحاد.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسب فيتامين (د) شعبية هائلة وسط جائحة فيروس كورونا، حيث ربطت العديد من الدراسات نقص فيتامين (د) بعدوى فيروس كورونا، ويحقق خبراء الصحة فيما إذا كان تناول فيتامين د قد يساعد في الحماية من كورونا الحاد.

يهدف فريق من الباحثين في جامعة ساو باولو بالبرازيل إلى تحديد ما إذا كانت مكملات فيتامين D3 تقلل من مدة الإقامة في المرضى في المستشفى المصابين بفيروس كورونا الحاد.

في الدراسة الحالية، التي ظهرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv ، أراد الفريق تحديد ما إذا كانت مكملات فيتامين (د3) يمكن أن تقلل من مدة الإقامة في المستشفى وتحسن النتائج السريرية لدى مرضى كورونا في المستشفى.



فيتامين د

أجرى الفريق تجربة متعددة المراكز ومزدوجة التعمية وعشوائية وخاضعة للتحكم الوهمي في مركزين في ساو باولو بالبرازيل، حيث شملت التجربة 240 مريضًا في المستشفى مصابين بفيروس كورنا الحاد.

قام الفريق بتعيين المرضى بشكل عشوائي لتلقي إما جرعة فموية واحدة من 200000 وحدة دولية من فيتامين D3 أو دواء وهمي.

أراد الفريق تحديد آثار مكملات فيتامين د 3 على طول فترة الإقامة بالمستشفى، والتي تُعرف بالخروج من المستشفى أو الوفاة، النتائج الأخرى المعترف بها كانت الوفيات، ومتطلبات التهوية الميكانيكية، والقبول في وحدة العناية المركزة (ICU) ومستويات المصل من 250 هيدروكسي فيتامين د ، والكالسيوم ، والكرياتينين ، و D-dimer ، والبروتين التفاعلي C.

نتائج الدراسة

وجد الفريق أنه من بين 240 مريضًا تم اختيارهم عشوائياً، زادت مكملات فيتامين (د) بشكل ملحوظ من مستويات مصل 25-هيدروكسي فيتامين (د) مقارنةً بالدواء الوهمي.

زاد المكمل من مستويات فيتامين د في المصل لدى 86.7 % من المرضى ، مقارنة بـ 11 في المائة في مجموعة الدواء الوهمي، وأشار الباحثون إلى أنه "لم تكن هناك أي تغييرات في أي واسمات معملية متعلقة بالصحة بعد التدخل. تم تحمل مكملات فيتامين د 3 جيدًا ، ولم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية شديدة خلال التجربة".

ومع ذلك ، فإن مكملات فيتامين د 3 غير فعالة في تحسين مدة الإقامة في المستشفى أو أي نتائج سريرية أخرى بين المرضى في المستشفى المصابين بفيروس كورونا الحاد.

وخلص الفريق إلى أن "هذه التجربة لا تدعم استخدام مكملات فيتامين D3 كعلاج مساعد للمرضى المصابين بـ COVID-19"، حيث لا يمكن للجرعة المفردة البالغة 200000 وحدة دولية من مكملات فيتامين D3 أن تعزز أي آثار ذات صلة سريريًا بين المشاركين في الدراسة.

الدراسة لها العديد من القيود، ومع ذلك. كان حجم العينة صغيرًا جدًا لاكتشاف التغييرات المهمة للنتائج الثانوية، علاوة على ذلك ، كان المرضى يعانون من أمراض مصاحبة أو أمراض تتعايش ، وبالتالي كانوا يستخدمون أنظمة دوائية متنوعة قد تؤثر على قدرة الباحثين على قياس فعالية المكملات.

أخيرًا ، كانت نسبة المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د) المسجلين في الدراسة أقل من تلك التي تم الإبلاغ عنها في مجموعات أخرى.