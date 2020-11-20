شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الحلق.. أعراضه وأسباب الخلط بينه وبين كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من الأمراض الموسمية التى تصيب الإنسان في فصل الشتاء، وفي الوقت الحالي، يجب على الجميع توخي الحذر الشديد للبقاء في مأمن من مثل هذه الأمراض بسبب الذعر السائد من فيروس كورونا والتشابه في أعراضهم أيضًا.

يختلف الموسم هذا العام بسبب ارتباطه بـ كورونا بطريقة أو بأخرى، فالتهاب الحلق، أمر شائع الحدوث خلال فصل الشتاء ، لكن الكثير من الناس يخلطون بين التهاب الحلق وأعراض كوورنا، لذا عرض تقرير موقع Onlymyhealth أعراض التهاب الحلق وكيف يمكن أن يتفاقم خلال موسم التلوث هذا.

ما هو التهاب الحلق؟

التهاب الحلق هو مشكلة شائعة جدًا تسببها عدوى بكتيرية بالعقديات، و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات تؤثر على وظائف بعض الأعضاء الرئيسية مثل الكلى والمفاصل والقلب والكبد ، مما يؤدي إلى الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

قد تؤدي الحالات الأكثر خطورة إلى تلف صمامات القلب ، حتى أن بعض المرضى يشكون من آلام المفاصل، وأعراض التهاب الحلق هي:

ارتفاع في درجة الحرارة لدى البعض.

تضخم الغدة في الرقبة في بعض الحالات.

فقدان الشهية.

مشاكل البلع.

ما يجعل انتقال التهاب الحلق مشابهًا لـ COVID هو أن التهاب الحلق يمكن أن ينتقل عبر الرذاذ التنفسي ، ومن ثم القناع إذا كان ضروريًا في هذه الحالة أيضًا. أيضًا ، في الموسم الحالي حيث يتم اختبار قدرة الرئة بسبب التلوث ، يمكن أن يكون لها تأثير متزايد أو خطير على أولئك الذين يعانون من آلام الحلق ، مما يؤدي إلى التهاب الحلق بسهولة.

أعراض التهاب الحلق

تتفاقم الحالة بسبب العديد من العوامل البيئية مثل التلوث، ويمكن أن تبقى المكورات العقدية في الحلق لفترة طويلة والمناعة المحلية تبقيها تحت السيطرة، ومع ذلك ، بمجرد أن تنخفض المناعة لأي سبب معين ، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة.

يلعب ارتداد الحمض أيضًا دورًا في شدة العدوى، ويمكن السيطرة على العدوى بسهولة ، لأن البكتيريا شديدة التأثر بالمضادات الحيوية ، وتحديداً لمجموعة البنسلين من المضادات الحيوية.

قد تكون عدوى المكورات العقدية المتكررة سببًا دلالة لاستئصال اللوزتين، ويعد التهاب الحلق شائعًا جدًا لدى الأطفال بعد سن الخامسة ، خاصة عند بدء الذهاب إلى المدرسة، وقد تصيب العدوى أيضًا البالغين ، وخاصة آباء الأطفال الصغار.

لتجنب الحالات الحادة ، من المهم أن نعالج المكورات العقدية بالمضادات الحيوية لفترة كافية من الوقت لتجنب العلاج الجزئي أو غير الكافي.

كيفية معالجة التهاب الحلق

من المهم للغاية الحفاظ على جميع أنواع التدابير الاحترازية واتخاذها في الأوقات التي يتعرض فيها الجميع للخطر أثناء مرحلة الوباء، فيجب على المرء أن يعرف أن اتخاذ الاحتياطات أمر ضروري لتجنب أي فرص لضعف المناعة. لمعالجة التهاب الحلق ، يجب الحفاظ على النظافة السليمة للحلق مثل الغرغرة المنتظمة ، وتنظيف الأسنان بالفرشاة ، وشرب الماء الدافئ. ارتداء الأقنعة فعال في منع انتشار العدوى.