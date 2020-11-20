تعرف على اعراض التهاب الرئة وأبرز الأسباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الرئة من الأمراض التي لها أسباب عديدة بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية والربو، ويمكن أن يكون التهاب الرئة حادًا أو مزمنًا، ولأن التهاب الرئتين يمكن أن يؤثر على عملهما ، فإنه يمكن أن يسبب أزيزًا أو صعوبة في التنفس أو ألمًا وضيقًا في الصدر، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب الرئة وأسبابه، بحسب موقع "very well health".



اعراض التهاب الرئة

اعراض التهاب الرئة

اعراض التهاب الرئة عديدة ويمكن أن تتطور التأثيرات الملحوظة لالتهاب الرئة بسرعة أو ببطء، اعتمادًا على مدى الالتهاب والسبب وصحتك العامة إذا كنت تعاني من التهاب مزمن ، فقد ينتهي بك الأمر إلى التعود على الموقف وتجاهل الأعراض ، خاصة إذا كانت خفيفة وثابتة إلى حد ما.

مع التهاب الرئتين الحاد والمتفاقم بسرعة ، من الصعب تجاهل التأثيرات، وربما لن تتمكن من التغاضي عن وجود خطأ ما.

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الرئة:

-الشعور بالتعب بعد النشاط البدني

-شعور عام بالتعب

-صفير

-سعال جاف أو منتج

-صعوبة في التنفس

-انزعاج أو ضيق في الصدر أو ألم

-شعور بألم في الرئة

- صعوبة التنفس.

يمكن أن تحدث أيضًا مشاكل مثل الحمى أو فقدان الوزن أو ارتفاع ضغط الدم لكن هذه التأثيرات مرتبطة بالحالات الطبية الأساسية التي تفسح المجال لالتهاب الرئة ، وليس الالتهاب نفسه.



اعراض التهاب الرئة

أسباب التهاب الرئة

أسباب التهاب الرئة عديدة، حيث يمكن أن تلتهب رئتيك عند الإصابة بالعدوى أو التهيج أو التلف والالتهاب هو طريقة الجسم للشفاء ، لذلك غالبًا ما يكون رد فعل لشيء ضار.

في بعض الأحيان ، على الرغم من ذلك ، يمكن أن تلتهب رئتيك بسبب مرض وراثي مثل التليف الكيسي أو فرط نشاط الجهاز المناعي ، مثل حالة المناعة الذاتية مثل متلازمة سجوجرن.

يمنع التهاب الحويصلات الهوائية أو القصبات الهوائية الهواء من المرور بسهولة إلى خارج رئتيك ويمكن أن يجعل التنفس صعبًا وقد يزيد الالتهاب أيضًا من خطر الإصابة بعدوى الرئة عن طريق حبس المواد المعدية في الرئتين.

التهاب الرئة هو عملية - تحدث بسبب المرض وتسبب المرض - غالبًا ما تنطوي على تدهور في وظائف الرئة إذا لم يتم السيطرة عليها.

يمكن أن ينتشر الالتهاب في الرئتين، في جميع أنحاء الرئتين ، أو يمكن أن يتركز في مناطق معينة الساركويد الرئوي ، على سبيل المثال ، قد يسبب أورام حبيبية في الرئة ، وهي عقيدات التهابية كبيرة.

على الرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة ، إلا أن هذه القائمة تغطي الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الرئة.

-التعرض للملوثات

يساعد الالتهاب في إصلاح رئتيك اعتمادًا على شدة التهيج ، يمكن أن يكون الالتهاب قصير الأجل مع الحد الأدنى من العواقب أو دائمًا وضارًا.

عندما تواجه الرئتان السموم المحمولة في الهواء ، مثل دخان السجائر ، والملوثات ، والمواد الكيميائية ، والأبخرة البيئية ، ينتج عن ذلك تهيج. الالتهاب الرئوي هو نوع من التهاب الرئة المنتشر الذي يمكن أن يتطور استجابة للمهيجات الكيميائية.

التعرض للإشعاع ، كما هو الحال مع علاج السرطان ، يمكن أن يسبب تهيج الرئة مما يؤدي إلى التهاب رئوي إشعاعي

-الالتهابات

التهابات الرئة مثل التهاب الشعب الهوائية الحاد والالتهاب الرئوي تنتج بشكل عام التهابًا كبيرًا في الرئتين. يمكن أن يكون الالتهاب غير مكتمل ، ويؤثر على البقع في جميع أنحاء الرئتين ، أو يمكن أن يتركز في منطقة واحدة. يختلف نمط التهاب الرئة في الالتهابات الرئوية باختلاف العدوى.

بشكل عام ، مع وجود عدوى خفيفة، يجب أن يختفي التهاب الرئة مع زوال العدوى.