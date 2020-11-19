الاتحاد الأوروبي قد يرخص للقاحين ضد كورونا قبل نهاية 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضافت فون دير لاين، مساء الخميس، أن اللقاحين من إنتاج تحالف مختبري فايزر/بيونتك ومختبر موديرنا.

وتابعت المسؤولة عقب قمة عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي أن وكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن تمنح "ترخيص تسويق مشروط اعتبارا من النصف الثاني لديسمبر/كانون الأول في حال جرى كل شيء دون مشاكل".