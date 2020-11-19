خريطة توزيع لقاحات كورونا.. سيطرة غربية ومحاولات عربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسابق شركات الأدوية الزمن للتأكد من فاعلية لقاحات "كوفيد-19"، ورغم أن بعضها لم تخرج مؤشراته النهائية للنور فإن الدول سارعت لحجز كمية.

صحيح أن معظم الدول تحرص على أن تظل اتفاقياتها المالية وصفقاتها القانونية غير معروفة، لكن لحسن الحظ بعضها أعلن سواء على ألسنة مسؤوليها أو شركات الأدوية.



وبخلاف لقاحي "فايزر/بيونتك"، وموديرنا، اللذين تخطت نسبة فاعليتهما 90%، لم يُعرف بعد مدى كفاءة باقي الأمصال، كما أن لم تحصل أي شركة بعد على الموافقة الرسمية الكاملة لطرح اللقاح.

صحيح أن مطوري لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" زفوا خبرا سارا للعالم بتحقيقه نتائج إيجابية مع كبار السن ومنحهم مناعة قوية، لكن حتى الآن لم تعلن نسبة فعاليته ولا مدى تناسبه مع باقي الفئات العمرية.



ووفقًا لمجلة "Nature"، حصلت الولايات المتحدة على 800 مليون جرعة من 6 لقاحات على الأقل قيد التطوير اعتبارًا من منتصف أغسطس، تبعتها المملكة المتحدة بعد شراء 340 مليون.

”الخليج 365” ترصد خريطة توزيع لقاحات كورونا طبقا للصفقات المعلنة.

الولايات المتحدة





باعتبارها الدولة الحاضنة للشركتين اللتين أعلنتا عن تحقيق لقاحيهما نتائج إيجابية، تنظر الإدارة الأمريكية في منح مصلي "فايزر" و"موديرنا" الموافقات اللازمة لاستخدامهما في أسرع وقت، وفقا للتصريحات الرسمية.

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إن من المتوقع أن تحصل بلاده على 40 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا قبل نهاية العام، وهي كمية تكفي لتطعيم 20 مليون مواطن فقط، باعتبار أن كلا منهما عبارة عن جرعتين تؤخذ بفارق 4 أسابيع.

بالنسبة لشركة موديرنا، فإنها قالت إنها تجهز 20 مليون جرعة من اللقاح للشحن إلى الولايات المتحدة قبل نهاية العام، موضحة التزامها بتزويد أمريكا بنحو 100 مليون جرعة من لقاحها فيما بعد.

أما مصل "فايزر/بيونتك"، فتجاوزت الشركتان معيار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للحصول على تصريح استخدام طارئ (EUA)، وقريبا ستحصلان على الموافقة للاستخدام الطارئ خلال شهر ديسمبر.

وحجزت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة من هذا اللقاح بقيمة 1.95 مليار دولار، وأتاحت فايزر لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

كما اشترت 100 مليون طلبية من لقاح جونسون آند جونسون، و500 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا.

وبعدما وافقت هيئة الغذاء والدواء على الاستخدام الطارئ لعلاج الأجسام المضادة الذي تنتجه شركة "إيلي ليلي" الأمريكية، اتفقت الإدارة الأمريكية على شراء 300 ألف جرعة أولية بتكلفة 375 ألف دولار، وهي جرعات تكفي مدة شهرين، مع احتمال شراء 650 ألف جرعة إضافية بقيمة 812 مليون دولار.

الاتحاد الأوروبي





أبرم الاتحاد الأوروبي صفقات عديدة لحجز ما يقرب من ملياري جرعة من لقاحات كورونا، ورغم أنه لم يمنح مصل فايزر/بيونتك الموافقة الرسمية بعد، إذ من المتوقع أن تحصل الشركتان عليه خلال النصف الثاني من ديسمبر، فإنه طلب أكبر عدد من الطلبات بإجمالي 300 مليون جرعة.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى صفقة لشراء 400 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، و200 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، و80 مليون من موديرنا مع خيار الحصول على 80 مليون جرعة أخرى إذا ثبت أنها آمنة وفعالة.

أيضا أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية CureVac للحصول 405 ملايين جرعة من لقاحها المحتمل.

بريطانيا

ضمنت حكومة المملكة المتحدة الوصول المبكر إلى 350 مليون جرعة لقاح من خلال اتفاقيات مع 6 مطوري لقاحات منفصلة.

المعلن حتى الآن أنها اشترت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، و5 ملايين من لقاح موديرنا، و30 مليونا من جونسون آند جونسون، و40 مليون جرعة من فايزر.

كندا





نجحت الحكومة الكندية حتى الآن في التعاقد على نحو 414 مليون جرعة من لقاحات مرشحة مختلفة، بينها 76 مليون من لقاح فايزر، و56 مليون جرعة من لقاح موديرنا، و38 مليونًا من لقاح جونسون آند جونسون.

الهند

وقعت الحكومة الهندية عدة صفقات لقاحات مع شركات مختلفة، ومن المقرر أن تحصل على مليار جرعة من "نوفافكس"، و500 مليون من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، و100 مليون صفقة لقاح من بروسيا.

اليابان

تعاقدت اليابان على 120 مليون جرعة من لقاح فايزر، وطلبت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، و50 مليون جرعة من موديرنا.

الكويت





أعلنت الحكومة الكويتية أنها تعاقدت للحصول على مليون جرعة من فايزر، و1.7 مليون جرعة من موديرنا، على أن تصل أولى الدفعات خلال شهري فبراير وأبريل.

مصر

حجزت الحكومة المصرية نحو 20 مليون جرعة من لقاح فايزر، و30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا.

باقي الدول

حجزت كل من إندونيسيا والبرازيل وأمريكا اللاتينية، ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، بينما حجزت سويسرا 4.5 مليون من موديرنا، وهونج كونج 10 ملايين جرعة من فايزر، وأستراليا 10 ملايين لقاح من فايزر.

ولم تعلن منشأة كوفاكس عن كامل حجوزاتها لكنها قالت إنها اتفقت على توريد 300 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا.