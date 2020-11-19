شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب الطاقة يزيد خطر الإجهاض لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الأبحاث تشير إلى أن كوبًا واحدًا من القهوة أو علبة من مشروب الطاقة يوميًا أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإجهاض، حيث نظرت دراسة بريطانية في متوسط تناول الكافيين اليومي لألف امرأة حامل.



المراة الحامل

وأوضحت الدراسة أن كل 100 ملجم من الكافيين في اليوم مرتبط بزيادة خطر الإجهاض بنسبة 27%، كان خطر الإجهاض أعلى بنسبة 85% إذا شربت النساء 100 ملغ من مشروبات الطاقة.

وتشير الأبحاث إلى أن كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإجهاض.



خطورة القهوة على الحمل

بحثت دراسة بريطانية أجريت على أكثر من 1000 امرأة حامل، بما فى ذلك 290 منهن مولودات ميتة، فى تناول الكافيين يوميًا، تم ربط كل 100 ملجم من الكافيين يوميًا أثناء الحمل، أي ما يعادل أقل من كوب واحد من القهوة المفلترة بزيادة خطر حدوث ولادة ميتة بنسبة 27%.

وأوضحت الدراسة يُعتقد أن الكافيين يقيد الأوعية الدموية في المشيمة، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجنين.



خطورة مشروبات الطاقة

يتخلص الأطفال فى الرحم من الكافيين بمقدار الثلث مثل أمهاتهم، ويمكن أن يؤدى إلى عدم انتظام ضربات القلب، على غرار الكحول، يختلف الخبراء حول ما إذا كان بإمكان النساء الحوامل تناول أي كافيين بأمان.



مشروبات الطاقة

وقالت الصحيفة قد تكون مشروبات الطاقة ضارة بشكل خاص، مع خطر ولادة جنين ميت أعلى بنسبة 85% إذا شربت المرأة 100 مجم من مشروبات الطاقة يوميًا مقارنة بعدم تناولها على الإطلاق، بينما يبدو أن تناول 100 مجم من القهوة سريعة التحضير يوميًا يزيد من المخاطر بمقدار الثلث، الخطر هو ما يقرب من الربع أعلى بالنسبة للكولا.

قال البروفيسور ألكسندر هيزيل، المؤلف الأول للدراسة ومدير مركز تومي لأبحاث صحة الأم والجنين في جامعة مانشستر، هذا خطر ضئيل نسبيًا، لذلك لا ينبغي أن يقلق الناس بشأن فنجان القهوة العرضي، لكن دراستنا وجدت أنه حتى كمية صغيرة نسبيًا من الكافيين يوميًا مرتبطة بخطر أكبر للإجهاض

ونظرت الدراسة، التى نُشرت فى المجلة الأوروبية لأمراض النساء والولادة، فى 290 امرأة كان لديهن ولادة ميتة، و729 أخرى كان لديهن حمل مستمر، عبر 41 وحدة أمومة في ميدلاندز وشمال إنجلترا.

وأكدت الصحيفة كانت النساء اللاتى ولدن طفلا ميتًا بعد 28 أسبوعًا من الحمل يتناولن كمية كبيرة من الكافيين يوميا، بناءً على تعريف منظمة الصحة العالمية لأكثر من 300 مجم في اليوم.

كان هذا هو الحال حتى عندما أخذ الباحثون فى الاعتبار عوامل أخرى تزيد من فرص الإجهاض، مثل العمر والتدخين أثناء الحمل، يحتوى مشروب الطاقة على 103.9 مجم من الكافيين، بينما يحتوي كوب القهوة المصفاة على 120 مجم.

كوب من القهوة سريعة التحضير يحتوي على نحو 81.5 مجم من الكافيين، وكوب من الشاى يحتوى على 54.9 مجم، ومشروب واحد من الكولا يحتوى على 38.5 مجم، والشاي الأخضر يحتوى على 27 مجم، لم يتم ربط الشاي بالإجهاض في الدراسة، وبينما تقلل غالبية النساء من تناول الكافيين أثناء الحمل، وجدت الدراسة أن واحدة من كل 40 امرأة تستهلك بالفعل أكثر.

وفي المملكة المتحدة، تنتهي حالة واحدة من بين كل 250 حالة حمل بالإجهاض.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروب طاقة واحد يحتوى على نصف الكمية اليومية القصوى الموصى بها من الكافيين للمرأة الحامل 200 ملج لكنها قد لا تدرك ذلك، مضيفة، أنه من المهم جدًا للقابلات والمتخصصين في رعاية الأمومة والنساء فهم المزيد حول هذه القضية الحاسمة حتى نتمكن من الاستمرار في تقليل عدد حالات الإجهاض كل عام في المملكة المتحدة".