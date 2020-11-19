شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للرجل.. 5 نصائح لجسم صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخلص من الدهون الزائدة تحديًا لمعظم الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو ببساطة يرغبون فى تحسين صحتهم، لكن إجراء بعض التغييرات فى نمط الحياة يمكن أن يساعد فى التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، فيما يلى خمسة أشياء بسيطة يمكن للرجال القيام بها لتسريع فقدان الوزن، بناء العضلات الخالية من الدهون لحياة أكثر صحة ولياقة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS بمناسبة اليوم العالمي للرجل، الذي يحتفل به في التاسع عشر من نوفمبر من كل عام ، تقدم السطور التالية بعض النصائح البسيطة والفعالة لمساعدة الرجال على فقدان الدهون وبناء كتلة عضلية خالية من الدهون والحصول على صحة جيدة.

نصائح سهلة لفقدان الوزن للرجال

شرب الكثير من الماء: هذه هى القاعدة الأولى لفقدان الوزن أو التحكم فيه من المهم أن تشرب الكثير من الماء للحفاظ على جسمك رطبًا شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم سوف يشعرك بالشبع حتى لا تفرط فى تناول الطعام، ويمكن أن يؤثر الجفاف قليلاً على تمارينك إذا شعرت بالملل من الماء العادي ، فحاول إضافة بضع شرائح من الفاكهة الطازجة إليه لتحسين الطعم. يمكنك أيضًا تناول الشاي الأخضر أو ​​شاي الأعشاب ربطت الأبحاث بين شرب الشاي الأخضر أو ​​الأسود أو الأبيض انخفاض مؤشر كتلة الجسم وتقليل الدهون في الجسم.

تجنب الأطعمة المصنعة أو الحد منها: تميل هذه الأطعمة إلى أن تكون غنية بالسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة والدهون المتحولة والمكونات الصناعية ولكنها منخفضة في العناصر الغذائية والألياف تم ربط تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب ، والسمنة ، وزيادة الوزن ، وما إلى ذلك. على الرغم من أن الأطعمة المصنعة لذيذة ، إلا أنها ضارة لبطنك ، مما يخلق بيئة مواتية لاكتساب دهون البطن.

تناول الخضروات والفاكهة: فهي منخفضة الدهون والسعرات الحرارية لكنها محملة بالألياف والمغذيات ومضادات الأكسدة، وهي مشبعة بشكل لا يصدق ومفيدة لصحتك تمتلئ الأطعمة والخضروات الكاملة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف ، مما سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، ويبني العضلات الخالية من الدهون ويساهم في إنقاص الوزن. يجب أن تفهم حقيقة أن هناك تأخيرًا بين معدتك ودماغك في إشارات الشبع ، لذا ، أبطئ وامضغ طعامك جيدًا قبل البلع.

مارس تمارين كامل الجسم: اختر التمارين التى تستخدم جسمك بالكامل بدلاً من استهداف منطقة معينة، سواء كنت تحاول إنقاص وزنك أم لا، فمن المهم أن تشمل خطة التمرين جسمك بالكامل - القرفصاء، والضغط، والرفعة المميتة، ورفع الذقن، حاول الاستيقاظ مبكرًا قليلاً للحصول على جرعتك اليومية من التمارين ، خاصةً إذا كنت تواجه مشكلة في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد المكتب.

تضمين تدريبات القوة: ثبت أن تمارين القوة لها فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تقليل الدهون الحشوية وهي نوع من الدهون الخطرة التي تحيط بأعضاء البطن. يمكن أن تؤدي تمارين القوة جنبًا إلى جنب مع التمارين الهوائية إلى زيادة طاقة الراحة وتقليل دهون البطن.