شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو فيروس شابار الشبيه بإيبولا الذى تم اكتشافه مؤخرًا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فيروس شابار الشبيه بالإيبولا تم اكتشافه مؤخرًا في بوليفيا، حيث صادف الباحثون الفيروس أثناء تحديد مسببات الأمراض التي لديها القدرة على التسبب في أوبئة في المستقبل، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تقدم السطور التالية كل ما يخص الفيروس الجديد اعراضه وطرق انتقال العدوى.

اكتشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فيروسًا آخر يمكن أن ينتشر من شخص لآخر يقال إن الفيروس نادر وينتمي إلى عائلة الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية ، مثل فيروس الإيبولا.

س: ما هي فيروسات شابار؟

ج: تم تسمية الفيروس على اسم المنطقة التي تم اكتشافه فيها لأول مرة ينتمي فيروس شابار إلى عائلة فيروس أرينا هذه الفيروسات معدية للغاية.

س: كيف ينتقل فيروس شاباري؟

ج: تم الإبلاغ عن أن الفيروس ينتقل إلى البشر عندما يتلامسون مباشرة مع الفئران أو القوارض المصابة ، أو بشكل غير مباشر من خلال بول أو براز فأر أو قارض مصاب يمكن للفيروس أيضًا أن ينتقل من لعاب الفئران أو القوارض المصابة.

س: هل تنتقل العدوى من انسان لآخر بهذا الفيروس؟

ج: وجد الباحثون أن انتقال فيروس شاباري من إنسان لآخر قد يكون أيضًا احتمالًا ولهذا السبب يقترحون أن يتخذ الناس الاحتياطات المناسبة لوقف انتشار هذا الفيروس المكتشف حديثًا ، من أجل منع جائحة محتمل آخر مثل كورونا.

س: كيف تنتقل العدوى بين البشر؟

ج: وفقًا للباحثين يمكن أن ينتقل فيروس شاباري بين البشر من خلال سوائل الجسم عندما يتلامس شخص سليم مع أي شيء يحتوي على سوائل جسم شخص مصاب ، فقد يصاب بالفيروس أيضًا.

س: ما هي أعراض المرض الذي يسببه فيروس شابار؟

ج: وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ، فإن الحمى والصداع وآلام البطن وآلام المعدة والصداع والإسهال ونزيف اللثة والقيء والطفح الجلدي والألم المزمن خلف العين هي بعض الأعراض الشائعة لهذا المرض.

س: كيف يمكن علاج المرض الناجم عن فيروس شابار؟

ج: بحسب الخبراء ، لا يوجد علاج لهذا الفيروس حاليًا ومع ذلك ، فإن اتباع أسلوب حياة صحي وبناء المناعة والحفاظ على الصحة واللياقة بشكل عام قد تم اعتبارهما بعضًا من الطرق للوقاية من مخاطر الأمراض.

س: كيف توصل الباحثون إلى فيروس شابار؟

ج: يحاول الباحثون في جميع أنحاء العالم الآن تحديد الفيروسات ومسببات الأمراض التي لديها القدرة على إحداث جائحة ، مثل الفيروس الذي يسبب كورونا، صادف الباحثون فيروس شابار في جهودهم المستمرة للقيام بذلك وفقًا للتقارير ، تسبب الفيروس في تفشي صغير في عام 2004كان هذا في منطقة شاباري ، الواقعة شرق لاباز في بوليفيا وجد الباحثون أن شخصًا مصابًا نقل المرض إلى ثلاثة من العاملين في مجال الرعاية الصحية ، توفي منهم واحد.