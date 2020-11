شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: ارتداء الكمامة لا يضعف وظائف الرئة أثناء النشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت العديد من الدراسات على أن ارتداء قناع الوجه يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق الحد من قطرات الجهاز التنفسي والهباء الجوي المتطاير في الهواء عندما يتنفس الناس أو يتحدثون أو يضحكون أو يعطسون أو يسعلون، لكن الحاجز المادي الناتج عن الأقنعة أثار مخاوف من أنها قد تضعف الجهاز القلبي الرئوي عن طريق جعل التنفس أكثر صعوبة ، عن طريق تغيير تدفق الأكسجين المستنشق وثاني أكسيد الكربون الزفير ، وزيادة ضيق التنفس وهو مصطلح طبي يصف ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس ، خاصة أثناء النشاط البدني.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS في دراسة جديدة نُشرت في دورية Annals of the American Thoracic Society ، خلص فريق من الباحثين الأمريكيين والكنديين إلى أنه في حين أن الإحساس بضيق التنفس قد يزداد ، إلا أن هناك القليل من الأدلة التجريبية على أن ارتداء قناع الوجه يقلل بشكل كبير من وظائف الرئة ، حتى عند ارتدائه أثناء الحمل الشديد وممارسة الرياضة.

وقال مؤلفة الدراسة سوزان هوبكنز أستاذة الطب والأشعة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييجو: "قد يكون هناك جهد أكبر مع النشاط ، لكن تأثيرات ارتداء القناع على عمل التنفس ، أو على الغازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم أو غيرها من العوامل الفسيولوجية ، صغيرة ، وغالبًا ما تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن اكتشافها".

وأضافت هوبكنز المتخصصة في فسيولوجيا التمارين ودراسة الرئتين تحت الضغط: "لا يوجد دليل يدعم أي اختلافات حسب الجنس أو العمر في الاستجابات الفسيولوجية للتمارين الرياضية أثناء ارتداء قناع الوجه".

الاستثناء الوحيد ، كما لاحظ المؤلفون ، ربما الأشخاص الذين يعانون من مرض قلبي رئوي حاد حيث يمكن لأي مقاومة إضافية للتنفس أو تغيرات طفيفة في غازات الدم أن تؤدي إلى ضيق التنفس بدرجة كافية للتأثير على القدرة على ممارسة الرياضة.

وقالت هوبكنز: "في مثل هذه الحالات ، قد يشعر هؤلاء الأفراد بعدم الارتياح الشديد لممارسة الرياضة ، وينبغي مناقشة ذلك مع طبيبهم ومع ذلك ، يجب أيضًا مراعاة حقيقة أن هؤلاء الأفراد معرضون لخطر كبير إذا أصيبوا بـفيروس كورونا ".

توصل الباحثون إلى استنتاجاتهم بعد مراجعة جميع المؤلفات العلمية المعروفة المنشورة والتي فحصت تأثيرات أقنعة الوجه المختلفة وأجهزة تحميل الجهاز التنفسي على الاستجابات الفسيولوجية والإدراكية للنشاط البدني.

قيمت هذه الدراسات عدة عوامل ، مثل عمل التنفس الطاقة الكمية المنفقة للشهيق والزفير ، وغازات الدم الشرياني ، والتأثيرات على تدفق الدم العضلي والتعب ، ووظيفة القلب ، وتدفق الدم إلى الدماغ.

بالنسبة للأشخاص الأصحاء ، كانت تأثيرات ارتداء القناع على هذه العلامات الفسيولوجية ضئيلة ، بغض النظر عن نوع القناع الذي تم ارتداؤه أو درجة التمرين. قال المؤلفون أيضًا إن العمر لم يلعب دورًا مؤثرًا مهمًا بين البالغين و اعتبرت الفروق بين الجنسين غير منطقية.