مدير عام بيونتك: توزيع لقاح "فايزر" ممكن في ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير عام شركة بيونتك الألمانية إن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركته بالاشتراك مع "فايزر"، ربما يكون جاهزا للتوزيع ديسمبر المقبل.

وأعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأميركي فايزر لإنتاج لقاح ضد "كوفيد- 19"، الخميس، أنّه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال أوغور شاهين "ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً"، موضحاً أنّ طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأميركية للأدوية.

وأضاف: "من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في كانون الأول/ ديسمبر".

وكانت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء، حددتا موعد الحصول على موافقة الهيئات الأمريكية والأوروبية، لاستخدام لقاحهما لفيروس كورونا.

وقالت الشركتان إنهما قد تحصلان خلال الشهر المقبل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة.

وقالت "فايزر"، إنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذ العام تكفي لحماية 25 مليون شخص، ثم إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في 2021.