شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوائده.. «الخضيري» يحذر من خطورة الإفراط في تناول زيت الزيتون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، باستخدام زيت الزيتون، للاستفادة من فوائد العديدة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “يعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت والدهون سواء للطبخ أو للأكل على البارد مع السلطة والفول والحمّص.

وتابع د. فهد الخضيري، إنه رغم فوائد زيت الزيتون لكن لا تبالغ بالكمية لان زيادته عن حاجة الجسم قد لاتكون صحية وقد ترفع الكلسترول.