شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوائده.. «الخضيري» يحذر من خطورة الإفراط في تناول زيت الزيتون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، باستخدام زيت الزيتون، للاستفادة من فوائد العديدة.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “يعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت والدهون سواء للطبخ أو للأكل على البارد مع السلطة والفول والحمّص.
وتابع د. فهد الخضيري، إنه رغم فوائد زيت الزيتون لكن لا تبالغ بالكمية لان زيادته عن حاجة الجسم قد لاتكون صحية وقد ترفع الكلسترول.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم فوائده.. «الخضيري» يحذر من خطورة الإفراط في تناول زيت الزيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.