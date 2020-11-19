شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: لقاحات كورونا قد تعمل مع جميع سلالات الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العلماء أنه من المحتمل أن تعمل لقاحات كورونا الحالية ومن بينها Pfizer وModerna مع جميع سلالات فيروس كورونا الحالية، وأضافوا أنه لا داعي للقلق بشأن الطفرات الجينية في الفيروس، حيث أنه يتحور ببطء شديد، وفقاً لما نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وأشارت الأدلة الجينية حول الفيروس حتى الآن إلى أن اللقاحات المرشحة - وغيرها في السباق - من غير المرجح أن تحتاج إلى الكثير من التغيير والتبديل في المستقبل، ذلك لأن الفيروس التاجي يتحور ببطء - ويظل تركيبه الجيني مستقرًا نسبيًا بمرور الوقت لذا فإن أي لقاح يتم تطويره لاستهداف الفيروس الأصلي يجب أن يعمل على المدى الطويل ضد الإصدارات المختلفة التي تظهر عندما يتطور بمهارة بمرور الوقت.

وتشير الأبحاث إلى أن الفيروس التاجي مستقر وراثيًا ، مما يعني أنه يتحور ببطء شديد، لذلك يجب أن تعمل اللقاحات الرائدة بشكل جيد على المدى الطويل ضد جميع سلالات الفيروس.