شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجات الطازجة كالتفاح والخيار الطماطم تنقل كورونا.. اغسلها جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون من مكتب المخاطر الميكروبية، بوزارة الصحة الكندية ، وكلية الطب بجامعة أوتاوا عن بقاء فيروسات كورونا البشرية على سطح المنتجات الطازجة مثل التفاح والخيار والطماطم.، وفقا لموقع ما قبل الطباعة bioRxiv

أوضحت الدراسة أن حوالي 30-50٪ من مرضى كورونا تظهر عليهم أعراض معدية معوية ، بما في ذلك الغثيان والإسهال والقيء وآلام البطن.

وتشير العديد من الدراسات إلى اكتشاف الحمض النووي الريبي المعدية في البراز لأكثر من 50 ٪ من مرضى كورونا ولديها دليل مباشر على تكرار كورونا في الأمعاء البشرية والخلايا المعوية، وقد أثارت هذه الملاحظات أعلامًا حمراء حول إمكانية انتقال العدوى بفيروس كورونا عن طريق البراز الفموي والغذاء.



انتقال كورونا فى الأغذية

إلى متى تظل فيروسات كورونا معدية على أسطح الطعام؟

تظهر العديد من الدراسات المتعلقة ببقاء فيروسات كورونا البشرية على الأسطح غير الحية أن هذه الفيروسات لديها القدرة على البقاء معدية لعدة ساعات إلى أيام على الأسطح، ومع ذلك ، لا توجد بيانات واضحة بشأن بقاء الفيروس على المنتجات الطازجة التي عادة ما تستهلك نيئة أو بأقل قدر من المعالجة.

و في دراستهم ، استخدموا HCoV-229E كبديل لفيروسات كورونا البشرية شديدة العدوى ، انخفضت العدوى الفيروسية في غضون 24 ساعة في التفاح والطماطم ، بينما ظل الفيروس معديًا عند 72 ساعة في الخيار.

وأوضح الباحثون أن العدوى بالفيروس انخفضت في غضون ساعات قليلة بعد تلقيح التفاح والطماطم، أيضًا ، في غضون 24 ساعة بعد التلقيح ، لم يتم اكتشاف أي فيروس معدي في التفاح والطماطم.

ومع ذلك ، أظهرت التجارب أن الفيروس استمر في شكله الخبيث حتى بعد 72 ساعة من تلقيح الخيار.، واستخدم الفريق قطرات -PCR الرقمية لفحص ثبات الحمض النووي الريبي الفيروسي، ولاحظ أنه لم يكن هناك انخفاض كبير في الحمض النووي الريبي الفيروسي خلال 72 ساعة بعد التلقيح.

تؤثر اختلافات الأس الهيدروجيني السطحي على استقرار فيروسات كورونا على المنتجات الطازجة

وفقًا للباحثين ، فإن بقاء الفيروس لفترة أطول على الخيار مقارنة بالطماطم والتفاح يمكن أن يكون جزئيًا بسبب الاختلافات في درجة الحموضة السطحية لهذه الخضار.

أظهرت الدراسات التي فحصت تأثير الأس الهيدروجيني على استقرار فيروسات كورونا أن فيروسات كورونا أكثر استقرارًا حول الأس الهيدروجيني المحايد مقارنةً بالرقم الهيدروجيني القلوي أو الحمضي.

يشعر المؤلفون أنه من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان سطح التفاح والطماطم له أي خصائص مبيدة للفيروسات قد تؤدي إلى تعطيل سريع للفيروس.

خطر انتقال الفيروس التاجي من خلال المنتجات الطازجة الملوثة أثناء الحصاد منخفض

تتفق النتائج مع النتائج السابقة التي أظهرت أن إصابة فيروسات كورونا البشرية انخفضت في غضون ساعات قليلة إلى أيام على الأسطح غير الحية في درجة حرارة الغرفة.

وبالتالي ، إذا كانت المنتجات الطازجة ملوثة بفيروس كورونا البشري من خلال الأيدي المصابة أو غيرها من الوسائل أثناء الحصاد ، طالما يتم تخزينها في درجة حرارة محيطة ، فإن الخطر سيكون منخفضًا إلى حد كبير بحلول الوقت الذي يتم تسليمه فيه إلى المستهلكين.

ومع ذلك ، إذا حدث التلوث قرب نهاية سلسلة تجهيز الأغذية ، على سبيل المثال ، من خلال فريق مصاب في مطعم ، حيث يتم استهلاك الطعام في غضون بضع دقائق من التلوث ، فإن احتمالية الإصابة تكون عالية، ويعتقد المؤلفون أن مثل هذه المواقف معرضة أيضًا لخطر التحول إلى أحداث فائقة الانتشار.