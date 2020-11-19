وفيات كورونا في أمريكا.. 10 أضعاف ضحايا الحوادث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أقل من 10 أشهر قتلت جائحة "كوفيد- 19" أعدادًا أكبر من تلك الناتجة عن السكتات وحالات الانتحار وحوادث السيارات خلال عام واحد.

ويحذر خبراء الصحة من أنه حال عدم تعامل الأمريكيين بجدية أكثر مع ارتداء الكمامات وتجنب الاختلاط الاجتماعي، ستواصل معدلات الوفيات الارتفاع هذا الخريف والشتاء.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مدى شراسة "كوفيد- 19" مقارنة بأسباب الوفيات الأخرى، بالإشارة إلى أن فيروس كورونا الجديد حصد أرواح 250 ألف في الولايات المتحدة خلال أقل من عشرة أشهر، طبقًا لبيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

في المتوسط، يتوفى 24 ألف و166 شخصًا سنويًا في حوادث السيارات، بحسب بيانات الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة، ويشمل هذا الرقم السائقين أو الركاب الذين لقوا حتفهم خلال حوادث السيارات، لكن دون آخرين، مثل: المارة، أو راكبو الدراجات الذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث سيارة.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن"، يعني هذا أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن هذا العام أكثر بعشرة مرات على الأقل من تلك الناجمة عن حوادث السيارات على مدار عام كامل.

كما توفى حوالي 42 ألف و200 شخصا جراء الإنفلونزا سنويًا، من عام 2014 وحتى 2018، طبقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وبالتالي، وصلت وفيات "كوفيد- 19" خلال عشرة أشهر لأكثر من خمسة أضعاف متوسط الوفيات السنوية الناجمة عن الإنفلونزا، لكن أشارت "سي إن إن" إلى أن فيروس كورونا المستجد ليس أكثر فتكًا من الإنفلونزا، ولكنه معديًا أكثر بكثير منها.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أعداد وفيات "كوفيد- 19" الآن أعلى بخمس مرات من وفيات الانتحار السنوية، ففي المتوسط، فارق 45 ألف و439 شخصًا الحياة نتيجة الانتحار من 2014 وحتى 2018، بحسب بيانات المراكز الأمريكية.

ويشعر الباحثون بجامعة نيويورك بالقلق إزاء ارتفاع أعداد حالات الانتحار أكثر عام 2020 نتيجة الضغط المترتب على الجائحة.

هناك أيضًا أمراض القلب، التي تعتبر سببًا رئيسيًا للوفيات في الولايات المتحدة، فطبقًا لبيانات المراكز الأمريكية، يتوفى متوسط 670 ألف و595 شخصًا جراء أمراض القلب كل سنة.

وقال الدكتور بيتر هونز، عميد طب المناطق الحارة بكلية طب بايلور، إنه في حين من غير المتوقع أن تتجاوز جائحة "كوفيد- 19" أمراض القلب فيما يتعلق بأعداد الوفيات على مدار عام كامل، قد تتخطى حصيلة الوفيات اليومية الناتجة عن الفيروس تلك الناجمة عن أمراض القلب قريبًا.

وطبقًا لبيانات المراكز الأمريكية، يتوفى متوسط 141 ألف و952 شخصًا في الولايات المتحدة جراء السكتات كل عام، وخلال أقل من عشرة أشهر، قتل"كوفيد- 19" أناس أكثر بـ1.8 مرة عن تلك الناتجة عادة عن السكتات خلال 12 شهرًا.