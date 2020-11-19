ليبيا تتخطى حاجز 76 ألف إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، تخطي إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حاجز 76 ألف إصابة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الامراض تسجيل 541 إصابة جديدة، وشفاء 666 حالة، فضلا عن وفاة 9 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 242 إصابة و452 حالة شفاء، ووفاة وحيدة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 76 ألف و6 أشخاص، وشفاء 46 ألف و793 حالة، ووفاة 1062.



