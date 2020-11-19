أطباء ليبيا يواجهون كورونا "بدون رواتب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستمر مسلسل الفساد في حكومة فايز السراج غير الدستورية، ووصل الأمر إلى القطاع الصحي المتدهور بفعل الإهمال والفساد.

ويعاني الأطباء الليبييون من ضعف الإمكانات وقلة الموارد والمواد الطبية، إضافة إلى توقف رواتبهم لعدة أشهر، ما أسفر عن وفاة عدد من العناصر الطبية في صراع مع وباء فيروس كورونا، بسبب إهمال حكومة السراج.



وأعلن رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن الجيش الأبيض لم يحصل على استحقاقاته المالية وتعطلت لشهور، مناشدا بضرورة أن تفي الجهات المختصة بحقهم.

وتوفي عدد من الأطباء الليبيين أثناء مواجهتهم لفيروس كورونا أشهرهم الدكتورة إيمان الغرياني، دكتورة نساء وتوليد بمستشفى الخضراء، والطبيب عيسى رمضان الأبيض، في بلدية غريان، جنوبي طرابلس، والدكتور الشارف تنتوش، استشاري جراحة الفك والتجميل، والدكتور مفتاح عبدالله الشيباني، اختصاصي الجلدية، والطبيبة صالحة نتفة العشيبي، وآخرين.

وتمدد الفساد في "حكومة السراج" غير الشرعية بطرابلس ليشمل كافة القطاعات حتى وصل إلى وزارة الصحة، ما دفع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة للوزارة، مؤكدا وجود تجاوزات مالية ضخمة.

وفشلت حكومة السراج في مجابهة المرض الذي بدء يستشري ووصل معدل الإصابات إلى أكثر من 1000 حالة يوميا، واعترف رئيس ما يسمى باللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة السراج، الدكتور خليفة البكوش، بفشل حكومة السراج في السيطرة على فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تخطي إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حاجز 76 ألف إصابة بواقع 76 ألف و6 أشخاص، وشفاء 46 ألف و793 حالة، ووفاة 1062.

وتستغل حكومة السراج جائحة كورونا لرصد ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي لم تصرف فيه أيًّا من تلك المخصصات في وجهتها الحقيقية.

ورغم اعتماد حكومة فايز السراج 3.2 مليار لوزارة الصحة بميزانية 2020، ونحو 966 مليون دينار لمواجهة أزمة كورونا، إلا أنها فشلت في ذلك، وأصيب وتوفي حتى الآن حوالي 700 حالة، وعدد كبير من كبار المسؤولين، على رأسهم سليمان العبيدي رئيس الأركان الأسبق الموالي لمليشيات السراج.

وخلال ستمبر/أيلول الجاري، صدرت أوامر بإلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة محمد هيثم القيادي الإخواني، في تهم فساد، والذي فر هاربا إلى تركيا قبل تنفيذ الأمر.

وشملت قائمة الموقوفين مدير عام جهاز الطب العسكري عمر البصير ميلاد هويدي، ومدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري محمد حسين سالم، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عدنان البشتي، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عبدالحكيم سالم عطية، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري يونس محمد، والمراقب المالي بجهاز الطب العسكري عمار منصور التائب.

واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشا أغا أواخر أغسطس/آب الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وفي وقت سابق كشف ديوان المجاسبة جرائم اختلاس واستيلاء على الأموال العامة بعدد من السفارات في الخارج أبرزها سفارتي ليبيا في روما والفاتيكان من قبل عدد من العاملين.

واستشرى الفساد بشكل كبير في حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، ووصل الأمر إلى إصدار النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس أمرا بإلقاء القبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، بتهم فساد أبرزها، إخفائه التقرير الصادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة الوفاق.