"الصحة العالمية" تحذر من كورونا مجددا.. الفترة المقبلة صعبة وقاسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن عدد الوفيات بكورونا بدول الإقليم بلغ 76 ألفا حتى الآن.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة (كوفيد-19) في إقليم شرق المتوسط، أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الــ 9 شهور الماضية فيما يتعلق بجائحة كورونا.



وأضاف المنظري أن هناك أكثر من لقاح وصل للمراحل النهائية لكن الوصول للقاح ليس نهاية الجائحة.

وتابع أنه لا يوجد حتى الآن علاقة بين تغير درجات حرارة الجو وانتشار المرض، لكن فى فصل الشتاء سلوكيات البشر تتغير فقط وهو ما يساعد على وجود عدوى كورونا.

وأشار إلى ضرورة الحرص على الأطفال الرضع لمنع وصول عدوى كورونا لهم، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي على تحور فيروس كورونا، بالرغم من بعض الاجتهادات الشخصية التي تشير إلى ذلك.

ولفت المنظري إلى أن الفيروس كائن حي ومن الوارد أن يعدل من نفسه، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.