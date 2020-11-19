6 طرق مبتكرة لتعليم الأطفال المحافظة على البيئة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - التأثير البيئي يبدأ من المنزل، حيث يدرك الأبوان المشاكل التي يواجهها العالم من النفايات، ومساعدة كل شخص قد تحدث فرقاً، ويصبح عدم الهدر أسلوب حياة فتصوري أنك تشركين أطفالك في هذه المهمة، ويتلقونها كأنها تجربة إبداعية وتعليمية. إليك عشر طرق مؤثرة في أطفالك في الحفاظ على البيئة!

مي الكركي، اختصاصية اجتماعية، تطرح طرقاً تعلمين أطفالك بها كيفية المحافظة على البيئة.

1. أهمية الجلوس في الحدائق النظيفة

أهمية الحدائق النظيفة

هذه الطريقة تجعلهم يتمسكون بنظافة الأمكنة، إضافة لحب الطبيعة التي تعودهم على حياة أكثر استدامة في وقت لاحق.

اقضي معهم بعض الوقت وأعطيهم معلومات عن الكوكب والنباتات والحيوانات. فهذه الدروس ستؤثر من دون شك بآرائهم المستقبلية وفهمهم لأهمية أرضنا.

2. طعامهم في أكياس قابلة للتدوير

أكياس قابلة للتدوير

هي أفضل من الأكياس التي لا يمكن التخلص منها، حيث يمكن تدويرها لاستخدامها مرة أخرى. واعتمدي مثلاً على الأواني الزجاجية بدلاً من البلاستيك، وامنحي طفلك أدوات معدنية أو خشبية، وحاولي عدم الاعتماد على الوجبات الخفيفة المعبأة وإضافة منديل من الكتان بدلاً من الورق.

في اليابان مثلاً يستخدمون أسلوباً يدعى "فوروشيكي" وهو لف غذاء الطفل بمنشفة مطبخ التي تعتبر أكثر صداقة للبيئة.

3. اعتمدي على الشراء بالكمية

اشتري منتجات غير معلبة

هذه الطريقة تعوّد أطفالك على بيئة أكل صحية. فهم يستهلكون الأغذية المفيدة مثل الفواكه المجففة والمكسرات والبذور. المعبأة عادة بأكياس ورقية، في الوقت نفسه هي طريقة لإشراك الأطفال لانتقاء طعامهم بعيداً عن الأكياس الجاهزة كالشيبس والسكريات.

4.هدايا غير مغلّفة

هدايا غير مغلفة

عادة ما يقدم الأهل والأصدقاء في عيد ميلاد الطفل هدايا ملفوفة أو مصنوعة من البلاستيك السميك، ارفضي هذه الأنواع من هدايا الأطفال. وبدلاً من ذلك، اطلبي كتباً أو دمى الحيوانات القماشية والألعاب الخشبية. والتزمي أنت بهذا إذا ذهب طفلك لحضور عيد ميلاد صديقه مثلاً، نعم، قد يكون هذا أمرًا صعبًا على الطفل الذي يرغب بهدايا أخرى، ولكن طالما أنك تشركينه في عملية تعلم عدم إهدار أي نفايات، فمن المحتمل أن يشعر هو / هي بهذه المسؤولية على المدى الطويل. عند تقديم الهدايا، ضعي في اعتبارك أن تتخلصي من الألعاب الموجودة في بيتك، والتي استغنى أطفالك عنها، فالاحتفاظ بها سيكون صعباً في السنوات القادمة.

5. برطمانات خاصة لتعبئة الآيس كريم

عبئي الآيس كريم

من الممتع تناول الآيس كريم عندما لا يكون هناك أي نفايات! لذلك قومي بإهداء أطفالك برطماناتهم الصغيرة الزجاجية المصممة خصيصاً لتعبئة الآيس كريم! ودعيهم يذهبون بها إلى محل الشراء. واعتمدي أيضاً على ملاعقك الخشبية ولا تقبلي الملاعق البلاستيكية، فهذه التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تؤثر على عالمنا في المستقبل وهي طريقة تفاعلية مستمرة لإشراك الأطفال في اتخاذ خطوات معينة لمستقبل خالٍ من النفايات.

6. صابون وشامبو أطفال من دون عبوات

صابون من غير تعبئة

يحتاج الأطفال إلى الكثير من الحمامات والغسيل مما يعني أنك مضطرة لشراء الكثير من عبوات الصابون، يمكنك بسهولة شراء الصابون غير المغلف ووضعه في مرطبان أو قطعة قماش بحيث ولا توجد لديك قمامة بمجرد انتهاء الصابونة هناك شركات تصنع صابون الأطفال العضوي والشامبوهات من دون تغليف، فقد يمكنك أخذ مرطبانك الزجاجي لملئه بالشامبو الذي ترغبين به.