أسماء بنات يونانية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - لك حرية الاختيار عزيزتي الأم في أن تختاري لطفلتك اسماً من حضارات وثقافات مختلفة، يمكنك أن تفعلي ذلك ولكن يجب أن تكوني على معرفة بمعنى هذا الاسم، ولذلك قررت " الخليج 365 " مساعدتك وأن تختار لك هذه المجموعة من أسماء البنات اليونانية، ويمكنك أن تختاري ما يروق لك منها كالآتي. آريانا الفتاة العفيفة اسم من أصول يونانية يعني العفيفة أو ذات الأصول المقدسة. آريسا الفتاة المدللة اسم يوناني يعني الفتاة الجميلة والمدللة، وكذلك المرأة المفعمة بالأنوثة. ماريسا أعلى البحر ويعني أعلى البحر، ويعني الحركة الشديدة للموج. أسيلا كاتمة الأسرار إسم يوناني يطلق على الإناث، وهو مأخوذ من اسم سيلا، ويعني الشخص الذي تثق فيه الناس، وفي اللغة التركية يعني الحنين إلى الوطن. ألورا النور المتوهج اسم يوناني يعني نور الله أو النور المتوهج أو البرّاق. إلينا بريق الشمس اسم ذو أصول يونانية ومعناه بريق الشمس. والآن عزيزتي الأم أكتبي لنا رأيك بهذه الأسماء في المربع أدناه، وإذا كنت ترغبين بمجموعة أخرى فأطلبيها وسوف نعدها لاحقاً.

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